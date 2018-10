A TRES DE LA CIMA Con este par de derrotas consecutivas, Puerto Nuevo quedó con 11 puntos en la tabla, donde ahora comparte la cuarta posición junto a Atlas y Argentino de Merlo, a tres unidades del líder Juventud Unida (14) y a dos de los escoltas, Claypole y Muñiz (13). El Lobo quedó como único puntero tras igualar 0-0 con Lugano, mientras que Claypole alcanzó la línea de Muñiz (tuvo fecha libre) después de superar 1-0 a Yupanqui. En tanto, al igual que el Portuario, Atlas desperdició su chance de alcanzar la cima al caer 3-1 en su visita a Real Pilar. Todos los resultados de la séptima fecha fueron los siguientes: Deportivo Paraguayo 1-1 Central Ballester; Juventud Unida 0-0 Lugano; Argentino de Merlo 1-1 Liniers; Claypole 1-0 Yupanqui; Real Pilar 3-1 Atlas; Centro Español 2-2 Defensores de Cambaceres; y Puerto Nuevo 0-1 Argentino de Rosario. Mientras que la próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Yupanqui vs Centro Español (viernes 15.30); Argentino de Rosario vs Argentino de Merlo (sábado 15.30), Lugano vs Claypole (domingo 11.00), Central Ballester vs Real Pilar (domingo 11.00), Atlas vs Muñiz (domingo 12.00), Liniers vs Juventud Unida (lunes 15.30) y Defensores de Cambaceres vs Deportivo Paraguayo (lunes 15.30).

Después del 0-4 ante Liniers cayó 1-0 como local frente a Argentino de Rosario, que le sacó máximo provecho a una jugada preparada. El Auriazul tuvo sus oportunidades para empatarlo, pero no las aprovechó. No logró dar vuelta la página Puerto Nuevo. Después de la dura derrota 4 a 0 ante Liniers de la sexta fecha, perdió frente a Argentino de Rosario por la mínima diferencia y cosechó su segunda caída en fila en este campeonato de la Primera D. De esta manera, dejó pasar la chance de regresar a lo más alto de la tabla y quedó ahora compartiendo la cuarta posición con 11 puntos, a tres del único líder, Juventud Unida (14). El equipo dirigido por la dupla Carlos Pereyra y Hugo Medina sufrió las bajas de Santiago Correa, Kevin Redondo y Oscar Peñalba (todos expulsados ante Liniers) y a pesar de los cambios realizados y el ímpetu mostrado para tratar de dar vuelta el juego, una pelota parada muy bien trabajada por el Salaíto y la falta de efectividad propia le jugaron una mala pasada. Por eso terminó con las manos vacías en Campana por primera vez en la temporada. Ahora, el Auriazul tendrá un tiempo extra para trabajar en pos de la recuperación, dado que en la próxima fecha quedará libre y recién volverá a jugar en la novena, cuando deba enfrentar al duro Argentino de Merlo. La mala es que para ese compromiso seguirá sin poder contar con los tres suspendidos (Redondo debe una fecha más, mientras que Correa y Peñalba todavía tiene dos partidos más de sanción). EL PARTIDO Cuatro cambios presentó Puerto Nuevo para recibir a Argentino de Rosario. Para suplantar a Correa en la zaga central, la dupla técnica se decidió por Lautaro Cuenos (volvió de su sanción), quien regresó al lateral derecho, por lo que Julián Sprovieri se mantuvo en la formación, aunque esta vez como marcador central. Y en el "doble 5" estuvieron Eliseo Aguirre y Nicolás Colombano en los lugares de Redondo y Peñalba. Mientras que la cuarta modificación fue táctica: ingresó Marcelo "Coco" González en reemplazo de Enzo Moreno, por lo que Carlos Tapia se corrió a la derecha y el Auriazul mantuvo el 4-2-3-1, siempre con Diego Pertossi como máxima referencia ofensiva. En el arranque, ambos equipos comenzaron analizándose, sin generar situaciones de riesgo ni inquietar a los arqueros. Así, el punto de inflexión del partido llegó a los 21 minutos, cuando la visita contó con un tiro libre desde el sector izquierdo para ejecutar a la perfección una jugada preparada y marcar el único tanto del partido: Iramáz se desprendió inteligentemente y, aprovechando una desatención de la defensa, definió mano a mano ante Leandro Bonet. Luego de la apertura del marcador, el Portuario fue a buscar el empate con más ganas que fútbol y logró llevar peligro hasta el arquero Lucas Rodríguez en dos oportunidades. Primero, Gonzalo Leizza peinó un centro de Marcelo González que se fue besando el travesaño. Y sobre el final, Mauricio Ruiz ejecutó un tiro libre desde el vértice del área que hizo lucirse al 1 (desvió el balón al córner). En el complemento, el conjunto rosarino supo cerrar bien los espacios y ser criterioso en sus movimientos para dejar sin ideas al local, que intentó los 45 minutos buscar la igualdad, pero sin éxito, a pesar de los cambios y las variantes tácticas que probó la dupla técnica en búsqueda de mayor profundidad y que llevaron al Auriazul a terminar con tres atacantes bien definidos. Las oportunidades más claras fueron, una vez más, un tiro libre del "Tucu" Ruiz que permitió nuevamente el lucimiento del arquero Rodríguez y un remate de media distancia de Nicolás Colombano que se fue apenas desviado. Por su parte, la visita pudo haber liquidado el partido en un mano a mano de Pablo Pereyra, pero el atacante definió por sobre el travesaño. Así se fueron 90 minutos en los que Puerto Nuevo pagó caro la ausencia de tres pilares fundamentales de la formación con la que tan bien inició el campeonato como así también sufrió la falta de efectividad a la hora de definir situaciones propias. Pero ello ya es parte del pasado: ahora debe posar su vista en Argentino de Merlo y aprovechar las dos semanas de trabajo para pensar en recuperarse y en retomar la senda positiva que lo ubique nuevamente entre los grandes animadores de la temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Julián Sprovieri, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre; Carlos Tapia, Marcelo González; Carlos Tapia y Diego Pertossi. DT: Hugo Medina – Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Nahuel Banegas, Ezequiel Ramón, Juan Cruz Sbarra, Braian Figueroa, Enzo Moreno y Nicolás Rodríguez. ARGENTINO DE ROSARIO (1): Lucas Rodríguez; Samuel Caraballo, Esteban May, Santiago Heredia, Leandro Córdoba; Pablo Pereyra, Emanuel Fabrizio, Cristian Iramaz, Alejandro Olocco; Nazareno Bartomioli y Julián Bembo. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Mateo Quintana, Ignacio Macedo, Julián Zapata, Santiago Baclini, Matías Zelante, Mauricio Corvalán y Federico Peralta. GOL: PT 21m Cristian Iramaz (ARG). CAMBIOS: PT 45m Baclini x Bembo (ARG); ST 7m Banegas x Robles (PUE), 27m Zelante x Bartomioli (ARG), 31m Moreno x Tapia (PUE), 37m Peralta x Iramaz (ARG) y Sbarra x Cuenos (PUE). AMONESTADOS: Ruíz, Banegas y Bonet (PUE); Caraballo, Córdoba y Olocco (ARG). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Tomás Diulio.

