Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se reunieron con miembros de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, solicitando interceda por los vecinos campanenses ante lo que consideraron "un nuevo atropello". El concejal Rubén Romano advirtió que "funcionarios del Municipio que son parte de Cambiemos, quieren confundir a la gente atribuyéndose haber logrado que el Gobierno diera marcha atrás con las 24 cuotas, cuando en lugar ahora nos imponen algo peor". Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana se reunieron con integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo del Dr. Guido Lorenzino, a quien le solicitaron interceda y defienda a los vecinos de Campana ante un aumento extra del gas, decretado por el Gobierno Nacional, el cual originalmente debía abonarse en 24 cuotas. "Le hemos solicitado al Dr. Lorenzino intervenga y defienda a los vecinos de Campana, incluyéndolo en las acciones conjuntas que la Defensoría del Pueblo de la Provincia impulsa luego de un nuevo atropello del Gobierno, que pretende trasladar a la gente la deuda entre las empresas distribuidoras y las productoras de gas, originadas luego de la violenta devaluación que llevó al dólar a $40" explicó la Concejal Romina Carrizo. Su compañero de bancada, el edil José Insausti, sostuvo que "lamentablemente en Campana, el Intendente Abella vetó la figura del Defensor del Pueblo local, dejando indefenso a los vecinos ante situaciones como éstas. Pese a haber asegurado que el propio Jefe Comunal era quien se encargaba de defender a los ciudadanos, no hubo ni una sola acción ni una declaración en contra de estas medidas, que lo único que logran es seguir saqueando el bolsillo de la gente, y fuera de cualquier lógica pretendiendo que las deudas de las empresas sean saneadas por el Pueblo". Respecto a ello, el Concejal Rubén Romano aseguró que "para el Gobierno es un logro que la deuda de las empresas de gas la paguemos entre todos. Porque al decir que el Estado absorberá la deuda de las distribuidoras de gas, las cuales han obtenido ganancias millonarias en el último año, significa que lo vamos a pagar todos. Porque el Estado somos todos, los que cuentan con el servicio de gas natural, y aquellos que no lo tienen. Una verdadera locura, que corre dentro de la lógica de este Gobierno de empresarios que viene condonándose deudas millonarias entre sus propios funcionarios". Por último, y atento a declaraciones que efectuaran desde el oficialismo, el máximo referente de Unidad Ciudadana en Campana advirtió que "funcionarios del Municipio que son parte de Cambiemos, quieren confundir a la gente atribuyéndose haber logrado que el Gobierno diera marcha atrás con las 24 cuotas, cuando en lugar ahora nos imponen algo peor que pagaremos todos, indistintamente de haber utilizado o no el servicio, y con recursos que bien podrían utilizarse para apaliar las necesidades existentes" concluyó.

Representantes de la Defensoría bonaerense recibieron a los ediles campanenses.





Concejales peronistas presentaron una gran cantidad de firmas reunidas en los últimos días.



PJ-UC:

"Para el Gobierno es un logro que la deuda de las empresas de gas la paguemos entre todos"

