Confirmado: la UCR tendrá internas en Campana

600 VOTOS PARA GANAR "Las elecciones –comentó la radical y oficialista Mariela Barberis- se ganan el domingo en las urnas. Todo lo demás sólo remite a la intención de entorpecer el comicio. Y esta actitud no me sorprende porque estamos halando, de gente que se fue de la UCR, renunciando expresamente. Si después quiere volver, que entre por la puerta pero no quiera entrar por la ventana, chicaneando a la lista oficialista. Es válido querer volver, pero hacélo por derecha. Y si te querés enfrentar en una elección, perfecto, que los afiliados decidan, aun cuando hoy no es el espíritu de la UCR: en la provincia hay 135 y hay internas sólo en 20. Lo más insólito, por caso, es que "Chiqui" no me reconoce a mí como Radical, por ejemplo, y fui compañera de él en una lista". Según explicaron los más veteranos presentes ayer en el Comité del Boulevard Calixto Dellepiane, el promedio histórico en este tipo de contiendas internas ronda en el millar de votantes. "Ergo, para ganar, tenés que asegurarte al menos 600 votos ese día", concluyó. Tendrán lugar el próximo domingo 28 de octubre. La lista opositora, liderada por "Chiqui" Martínez, había objetado técnicamente al oficialismo, que está alineado en la coalición Cambiemos. Pero los reclamos fracasaron. "Nuestra lista como corresponde tiene todos los papeles en orden por lo que no pudo recibir ningún tipo de observación y ya se encuentra oficializada para participar de las internas del 28 de octubre. No se puede decir lo mismo de la lista Nº 15 la que impugnamos por tener varias deficiencias, como la presencia de candidatos que no son afiliados al partido, otros que no cuentan con la antigüedad necesaria para poder postularse, y también vimos irregularidades con los avales. En primer lugar, no llegan a los 200 requeridos y algunos de ellos nos generan serias dudas sobre su autenticidad", dijo a la prensa días atrás Hugo "Chiqui" Martínez, líder de la Lista 10 que piensa disputarle el comité a la actual concejal Romina Buzzini. La cosa no quedó en un simple chisporroteo pre electoral, y el tema llegó a la Junta Electoral Provincial, en La Plata. La misma se expidió el pasado 11, aunque la resolución recién se conoció ayer y se confirmó que habrá internas en Campana. Las presentaciones realizadas por la lista N° 10 fueron rechazadas, ratificando lo actuado por la Junta Electoral del Distrito de Campana (léase Gabriela Pereyra y colaboradores) hasta el momento. "Nosotros –dijo Gabriela Pereyra a La Auténtica Defensa- tuvimos la intención como Junta Electoral de oficializar las listas y darle libertad absoluta a todos los afiliados para que puedan elegir. Por supuesto que hay reglamentos, pero todos sabemos que en nuestros padrones han subido y bajado gente constantemente y son un desastre. Por ejemplo, Mariela Barberis y Carina Sala son personas que están afiliadas hace décadas, o la propia mujer de Oscar Sala. No se puede negar que sean radicales. En realidad, los padrones están mal. Por ejemplo, cuestionaban la antigüedad de Mariela o la falta de avales, o gente que no estaba en el padrón y todos sabemos que son radicales de toda la vida. Siempre se hizo así, de buena fe. Así, llegaron a cuestionar a Nancy Bianchi, cuando todos sabemos que en su momento compartió lista con Axel Cantlon".

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo 2016

Confirmado: la UCR tendrá internas en Campana

