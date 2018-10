Rumbo a la expansión del santuario mariano en Bosnia, visitado cada año por millones de fieles

P U B L I C



El Vaticano está en plena preparación del el "plan Medjugorje" Más misas, sacerdotes y estructuras para los fieles La cada vez más importante cantidad de fieles que se acercan a Medjugorje a visitar el santuario mariano, visitado cada año por millones de personas, determinó considerarlo el pulmón espiritual de Europa por el enviado del Vaticano, favoreciendo la expansión de los servicios e infraestructuras necesarios para facilitar la atención de los peregrinos. Más misas y alojamientos El arzobispo polaco Henryk Hoser, encargado por el papa Francisco de supervisar el santuario de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, resumió a la agencia católica polaca, KAI, un verdadero y propio plan de crecimiento. Para empezar más misas al día en varias lenguas y estructuras donde se pueda alojar a los jóvenes peregrinos, que acuden al lugar de las apariciones marianas. "Medjugorje representa los pulmones espirituales de Europa, un lugar en que millones de personas descubren a Dios y las bellezas de la Iglesia", dijo el arzobispo, "ahora debemos ampliar las infraestructuras, primero que nada asegurando un mayor espacio litúrgico. Necesitamos también expandir las áreas para los retiros y proveer nuevos espacios para celebrar la Eucaristía, especialmente para los peregrinos", añadió. Un centro mundial de la fe "El culto de Medjugorje no está prohibido y no debe esconderse. Mi misión consiste, precisamente, en analizar la situación pastoral y en proponer mejoras", había afirmado monseñor Henrik Hoser, en diciembre del año pasado en una entrevista al portal Aleteia. "Las diócesis y otras instituciones pueden organizar peregrinaciones oficiales. Ya no hay problemas" -dijo monseñor Hoser en la entrevista. A fines de mayo de este año, el Santo Padre nombró a monseñor Henryk Hoser SAC, arzobispo-obispo emérito de Varsovia-Praga (Polonia), visitador apostólico de carácter especial para la parroquia de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, con la finalidad de acompañar de manera estable y continua a los fieles peregrinos. Con su experiencia pastoral a cargo de la diócesis de Varsovia - visitante apostólico en Medjugorje - recuerda, que en 1981 seis jóvenes asistieron a las apariciones de la Virgen (el Vaticano ya había demostrado el carácter sobrenatural de las primeras siete). Desde entonces Hoser ha intervenido en más ocasiones remarcando la profunda espiritualidad que se respira en el país bosnio. Según él, Medjugorje puede volverse un verdadero centro propulsor de fe. Y este "papel" lo subrayó durante su intervención en Varsovia, llevada a cabo en la inauguración de un centro juvenil católico. Una mirada a los "no velocistas" Muchas personas, subrayó el arzobispo, ven "solo el lado sociológico de la Iglesia, que es también el rostro de los pecadores", y no logran comprender su misión religiosa. En realidad, "todos tenemos la responsabilidad de la Iglesia, todos estamos llamados a ser apóstoles, evangelizadores y educadores, según los dones que hemos recibido de Dios". "A parte de los jóvenes santos que son los "velocistas" de la fe, también hay "corredores de larga distancia que avanzan lentamente, madurando su espiritualidad durante largos años" y que, en todo caso, alcanzan "el objetivo de una gran santidad". Aumento de los sacerdotes Para cubrir las necesidades de esta cantidad de fieles visitantes en aumento continuo, Hoser tiene la intención de luchar desde Medjugorje para que se logre aumentar el número de sacerdotes que imparten los sacramentos y las catequesis en el santuario mariano, y así poder atender, de manera rápida y eficaz, esa marea peregrinos que cada día llega a Medjugorje con independencia de las condiciones climáticas durante todo el año. Hay más de 50 confesionarios en actividad diaria, en prácticamente todos los idiomas, donde se confiesan la mayoría de las más de 2.500.000 personas que anualmente visitan el Santuario de la Virgen de Medjugorje, María Reina de la Paz (Catholic Herald, 23 settembre). "Este es un fenómeno. Y lo que confirma la autenticidad del lugar es la gran cantidad de instituciones de caridad existentes alrededor del santuario. Y, otra dimensión a tener en cuenta: es el gran esfuerzo que se está haciendo en la formación cristiana. Cada año se organizan congresos de distinto nivel para diferentes públicos (sacerdotes, doctores, padres, jóvenes, parejas)". Hoy, el culto de Medjugorje se extiende a 80 países, su red es enorme.

El santuario de la Virgen de Medjugorje es visitado por millones de fieles cada año





Fieles en la Cima del Monte de las apariciones ante la imagen de Nuestra Señora de la Paz.





Un centro mundial de la fe



Rumbo a la expansión del santuario mariano en Bosnia, visitado cada año por millones de fieles

Por Julio N. Carreras

