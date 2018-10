El encuentro se disputará el sábado desde las 20 horas en el marco de la séptima fecha. Por la séptima fecha del campeonato de la Primera B Nacional, Villa Dálmine recibirá el próximo sábado a Quilmes en un partido que se jugará desde las 20 horas en el estadio de Mitre y Puccini y que contará con el arbitraje de Ramiro López. Será la segunda vez de este referee con el Violeta en el campeonato, dado que fue quien dirigió el encuentro de la cuarta fecha frente a Chacarita como visitante, que terminó en derrota 2-1 para el equipo de nuestra ciudad (cuyo gol fue marcado por Federico Jourdan de penal). Ésa fue la 22ª vez que López arbitró un encuentro de Villa Dálmine, una experiencia que comenzó en los años de la Primera C y que actualmente tiene un balance positivo para el Violeta, que con este referee suma 9 victorias, 8 empates y 5 derrotas. "GANAR DE LOCAL ES FUNDAMENTAL" Luego del partido como local frente a Deportivo Morón, el volante Federico Jourdan fue parte de la rueda de prensa e hizo su análisis del juego: "Siempre hay cosas por mejorar, pero creo que ante Morón hicimos un buen partido en líneas generales e intentamos siempre buscar la victoria, a diferencia del rival. Y corregimos detalles, como los goles que nos venían haciendo de pelota parada. Además volvimos a tener la intensidad de los primeros partidos. Creo que jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder" Y de cara al encuentro con Quilmes, teniendo en cuenta esta racha de cuatro encuentros sin victorias que acumula Villa Dálmine, el mediocampista por derecha señaló: "Ganar de local es fundamental y nosotros lo buscamos siempre, pero no sólo de local, sino también de visitante. Creo que hemos sido protagonistas en todos los partidos. Esa es nuestra idea y la vamos a sostener, porque estamos convencidos de que es el camino". De la conferencia de prensa también participó Martín Comachi, quien lamentó las oportunidades de gol que no se aprovecharon frente a Morón: "Erramos algunas situaciones que de haberlas metido creo que nos habrían permitido ganar el partido con comodidad. Lo importante es que tuvimos esas situaciones de gol. Por eso, a pesar que no quedamos satisfechos con el empate, sabemos que hay cosas que hicimos bien", apuntó el delantero. "El gol tempranero fue un golpe, pero rápidamente fuimos por el empate y después seguimos buscando el segundo gol con la misma intensidad. Esa es nuestra clave: tenemos que mantener la misma intensidad todo el partido y en todas las canchas", concluyó Comachi.

FEDERICO JOURDAN DESTACÓ LA ACTITUD DEL EQUIPO FRENTE A MORÓN: "INTENTAMOS SIEMPRE BUSCAR LA VICTORIA". PRIMERA B NACIONAL – 7ª FECHA VIERNES 15.30 horas: Arsenal vs Deportivo Morón / Héctor Paletta 15.30 horas: Almagro vs Ferro Carril Oeste / Fabricio Llobet 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Olimpo (BB) / Mariano González SÁBADO 15.30 horas: Platense vs Brown de Adrogué / Bruno Bocca 15.30 horas: Los Andes vs Guillermo Brown (PM) / Lucas Novelli 18.00 horas: Agropecuario vs Indep. Rivadavia / Sebastián Mastrángelo 20.00 horas: Santamarina vs Temperley / Lucas Comesaña 20.00 horas: Villa Dálmine vs Quilmes / Ramiro López DOMINGO 14.35 horas: Defensores de Belgrano vs Chacarita / Gastón Suárez 17.00 horas: Gimnasia de Jujuy vs Mitre (SdE) / José Carreras 17.00 horas: Gimnasia (M) vs Sarmiento (J) / Gerardo Méndez Cedro LUNES 20.05 horas: Central Córdoba (SdE) vs Nueva Chicago / Diego Ceballos

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Ramiro López será el árbitro frente a Quilmes

