LO PERDIÓ EN LA ÚLTIMA: un cabezazo de Miranda le dio el triunfo 1-0 a Brasil sobre Argentina en el amistoso disputado en Arabia Saudita.- BLANDI EN RECUPERACIÓN: el delantero campanense avanza en la rehabilitación de la distensión que sufrió en el recto anterior.- PRIMERA B METRO: se disputaron los siete encuentros programados de la 11ª fecha.- PRIMERA C: Deportivo Armenio ratificó su liderazgo en el campeonato.- LO PERDIÓ EN LA ÚLTIMA Cuando se jugaba el segundo minuto de tiempo adicionado, en un tiro de esquina, un cabezazo de Miranda le dio el triunfo 1-0 a Brasil sobre Argentina en el amistoso disputado ayer en Arabia Saudita que se convirtió en el partido número 100 entre ambas selecciones. Para este encuentro, el DT interino Lionel Scaloni dispuso la siguiente formación: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso; Ángel Correa, Paulo Dybala y Mauro Icardi. En el segundo tiempo ingresaron: Marcos Acuña, Eduardo Salvio, Roberto Pereyra, Giovanni Simeone y Lautaro Martínez. Los próximos partidos amistosos de Argentina serán el 17 y 20 de noviembre en nuestro país, aunque todavía no están definidas las sedes de esos encuentros. BLANDI EN RECUPERACIÓN El delantero campanense Nicolás Blandi avanza en la rehabilitación de la distensión que sufrió en el recto anterior durante el compromiso de Copa Sudamericana frente a Nacional en Uruguay (esa noche se resintió de una molestia anterior). De hecho, y a pesar que el plantel de San Lorenzo fue licenciado el último fin de semana, el jugador de 28 años siguió trabajando en busca de la recuperación total y con la ilusión de llegar al duelo que el Ciclón tendrá el próximo lunes 22 como local frente a San Martín de San Juan. PRIMERA B METRO Se disputaron los siete encuentros programados de la 11ª fecha y los resultados fueron los siguientes: Almirante Brown 4-2 Comunicaciones; UAI Urquiza 1-0 Flandria; Defensores Unidos 1-0 Colegiales; Sacachispas 1-0 Talleres (RE); San Telmo 3-1 Deportivo Español; Estudiantes 2-1 Acassuso (gol del campanense Nicolás Gásperi); y San Miguel 1-0 J.J. Urquiza. Quedaron postergados: Fénix vs Tristán Suárez, All Boys vs Atlanta y Barracas Central vs Deportivo Riestra, que sigue siendo líder del torneo con 23 puntos, aunque Estudiantes (22) quedó apenas un punto detrás. PRIMERA C Deportivo Armenio (24 puntos) ratificó su liderazgo en el campeonato al derrotar 2-0 como local a Argentino de Quilmes y recuperar los cinco puntos de ventaja sobre su escolta Leandro N. Alem (19). Los resultados de los ocho encuentros que se disputaron de la 10ª fecha fueron: Alem 2-0 El Porvenir; San Martín (B) 0-0 Lamadrid; Laferrere 0-0 Dock Sud; Midland 2-0 Luján; Deportivo Armenio 2-0 Argentino (Q); Berazategui 0-4 Villa San Carlos; Victoriano Arenas 0-1 Central Córdoba (R); y Cañuelas 2-0 Sportivo Barracas. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban Sportivo Italiano vs Deportivo Merlo, mientras que Excursionistas vs Ituzaingó quedó postergado.



Breves: Fútbol

