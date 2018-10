Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 17/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 17/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DEL POTRO LESIONADO: El golpe que sufrió en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Shangai terminó siendo mucho más grave de lo imaginado.- PERDIÓ PELLA: el bahiense en su debut en el ATP 250 de Amberes (Bélgica), perdió en primera ronda.- TC; GANÓ RUGGIERO: se impuso en Toay, La Pampa.- SAN LORENZO SIN INVICTO: en la continuidad del Súper 20, perdió su invicto al caer 85-76 frente a Obras Sanitarias.- BOOP RETUVO EL TÍTULO: la argentuna Yésica Boop retuvo el título minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo.- GRILLO FUE SEGUNDO: el golfista chaqueño fue segundo en el CIMB Classic, que se disputó en Kuala Lumpur.- PERDIÓ PELLA En su debut en el ATP 250 de Amberes (Bélgica), el bahiense Guido Pella perdió ayer en primera ronda frente al francés Jo Wilfred Tsonga, quien se impuso 7-5, 5-7 y 7-6 y volvió a la victoria tras ocho meses sin poder hacerlo debido a lesiones en su rodilla izquierda. Por este mismo certamen, Leonardo Mayer también quedó eliminado en primera ronda al perder 6-3 y 7-5 con el canadiense Vasek Posipil. De esta manera, el único argentino en carrera es Diego Schwartzman, segundo favorito, quien partirá desde la segunda ronda frente al ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie y el español Marcel Granollers. TC: GANÓ RUGGIERO Por la 12ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, segunda de la Copa de Oro, Alan Ruggiero (Torino) se impuso en Toay, La Pampa. Como líder en la carrera por el título quedó Agustín Canapino (Chevrolet), que fue 3º y llegó así a los 86 puntos, 5,5 más que Matías Rossi (Ford), que fue 11º el pasado domingo. En tanto, Jonatan Castellano (Dodge) completó el podio en Toay y quedó tercero en la Copa de Oro con 77,5. SAN LORENZO SIN INVICTO En la continuidad del Súper 20, competencia previa a la Liga Nacional, San Lorenzo perdió su invicto en el torneo al caer 85-76 frente a Obras Sanitarias por la séptima fecha del Grupo C. Igualmente, el Ciclón (6-1) ya está clasificado a los playoffs. En tanto, el Grupo A es liderado por La Unión de Formosa y San Martín de Corrientes (4-2); en el B manda Instituto (4-1); y en el D, Peñarol de Mar del Plata (4-2), equipo en el que juega el alero campanense Juan Martín Fernández. BOOP RETUVO EL TÍTULO La argentuna Yésica Boop retuvo el título minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo al vencer por KO técnico a la mexicana Sandra Robles. De esa manera, "La Tuti" acumula 35 victoria (16 de ellas por nocaut) y apenas una derrota. GRILLO FUE SEGUNDO El golfista chaqueño Emiliano Grillo fue segundo en el CIMB Classic, torneo del circuito estadounidense que se disputó en Kuala Lumpur. El argentino (62º del ranking mundial) finalizó con 262 golpes y firmó de esa manera su mejor actuación del año. El ganador del certamen fue el australiano Marc Leishman. DEL POTRO LESIONADO El golpe que Juan Martín Del Potro sufrió en la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Shangai en su juego frente al croata Borna Coric y que lo obligó a abandonar terminó siendo mucho más grave de lo imaginado: tras los primeros estudios médicos se comprobó que padece una fractura en la rótula de la pierna derecha. "Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", señaló el tandilense en un comunicado. La gravedad específica de la lesión y los plazos de la rehabilitación que demandaría todavía no han sido detallados por el entorno del jugador, por lo que se desconoce con precisión cuándo volvería a la actividad. En tanto, el serbio Novak Djokovic se consagró campeón del Masters 1000 de Shangai (le ganó la final a Coric, justamente) y quedó muy cerca de recuperar el primer puesto del ranking mundial que todavía ostenta el español Rafael Nadal.



