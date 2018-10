La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/oct/2018 El peronismo festejó su día con un llamado a la "unidad"







En un Alumni colmado de militantes y con la presencia de la exintendente Stella Maris Giroldi, el justicialismo local celebró el Día de la Lealtad con la mira puesta en la contienda electoral del año próximo. El peronismo campa-nense celebró el Día de la Lealtad con un masivo acto en el Club Alumni, donde confluyeron diversas líneas políticas y gremiales que reafirmaron, cada una con su propio grado de convicción, que solo mediante la "unidad" del justicialismo podrán recuperar las riendas del Municipio de Campana. Con la exintendente Stella Maris Giroldi como invitada de lujo, el acto fue encabezado por los máximos exponentes del gremialismo peronista que hoy tiene la ciudad, el metalúrgico y diputado nacional Abel Furlán y el líder de la UOCRA, Oscar Villarreal. Compartieron ese primer plano los concejales Soledad Calle y Rubén Romano, el presidente del Partido Justicialista Campana, Oscar Trujillo, y el flamante secretario general de la Federación Petrolera Nacional, Pedro Milla. "Estamos muy entusiasmados para construir una alternativa de poder en el partido de Campana", manifestó Trujillo en diálogo con la prensa, antes de que comenzaran los discursos y reconocimientos de la noche. "Creo que todos los sectores del peronismo deben manifestarse. La síntesis va a surgir: acá en Campana lo está haciendo. Y es una buena señal no solo de cara al peronismo sino frente a toda la democracia argentina", expresó el titular del PJ. En la misma línea habló Furlán. "No creo que haya compañeros que no crean en la unidad. Hay diferencias, como las tuvimos siempre, y por ahí hoy hay quienes las potencian más. Pero son matices, no cuestiones de fondo", aseveró. El Alumni fue colmado por trabajadores de la UOCRA, UOM, municipales, petroleros y Anses, entre otros gremios. Destacaban entre la masa amuchada contra el escenario para escuchar a los principales oradores banderas de La Cámpora. Y en la primera fila de sillas -de cuidada formación-, el grueso de los ediles de la bancada PJ-Unidad Ciudadana, también Marco Colella del Frente Renovador y la exconcejal Katty Altimari. La plana directiva del PJ -Trujillo, "Lito" Agnes y Mauro Magallanes- se encargaron de reconocer a distintos referentes del peronismo local, como Olga García, Alejandro "Pocho" Sánchez (ausente ayer) y la exjefa comunal Stella Maris Giroldi que, como en otras épocas, ofreció un encendido discurso político con el que llamó a la unión del PJ campanense. "¿Saben por qué vamos a volver? Porque estamos madurando", afirmó Giroldi, retomando el cántico de los militantes que pre-anunciaba el retorno del justicialismo a la gestión estatal. "En el Día de la Lealtad, tiene que estar el peronismo unido. Como decía un líder y compañero, Jorge Rubén Varela: sin unidad no hay principios, sin unidad no hay convicciones, sin unidad no podemos ganar, y nosotros tenemos que ganar, porque maduramos y tenemos mucho por hacer", expresó la también exdiputada provincial. "Hay que dejar las asperezas de lado, esas peleas, esas discordias. Acá hay un solo fin, y hay un solo asiento. Al que le dé, hay que acompañarlo", remarcó. Y se incluyó en ese potencial armado que acompañe al candidato a intendente del PJ el año que viene. "Saben que a mí no se me caen los anillos para poder salir a caminar en los barrios", aseveró, postulándose como una militante más. Después llegó el turno de Soledad Calle. La concejal reconoció el aporte de los peronistas de más años y el legado dejado por el fallecido Jorge Varela -cuya figura contrapuso a la del intendente Abella -, pero antes de hablar de unidad prefirió volcar sus esperanzas en el movimiento reformista que ganó las calles en el último tiempo: el colectivo de mujeres. "Somos las mujeres las primeras que tenemos muy claro lo que significa un gobierno de derecha y neoliberal, porque simplemente somos las primeras que sufrimos el empobrecimiento, las más engañadas por la reforma previsional, las primeras en saber lo que significa el ajuste y tener que salir a trabajar porque sus compañeros pierden el trabajo", expresó la edil. "No es casualidad que el mayor sujeto político durante la era de Macri haya sido el movimiento organizado de mujeres", sostuvo Calle.

“Como decía un líder y compañero, Jorge Rubén Varela: sin unidad no hay principios, sin unidad no hay convicciones, sin unidad no podemos ganar, y nosotros tenemos que ganar, porque maduramos y tenemos mucho por hacer", expresó ayer en el club alumni Stella Maris Giroldi





Calle reivindicó el movimiento organizado de mujeres para enfrentar al neoliberalismo.





El Secretario General de UOCRA también hizo uso de la palabra





Distintos referentes del peronismo local no quisieron estar ausente en la celebración del "Dia de la Lealtad" en el Club Alumni.

El Alumni fue colmado por trabajadores de la UOCRA, UOM, municipales, petroleros y Anses, entre otros gremios, y otros militantes.

El peronismo festejó su día con un llamado a la "unidad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: