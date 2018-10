La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/oct/2018 Pedro Milla conduce el destino de 24 mil trabajadores petroleros











Por primera vez en 74 años alguien de Campana ocupa la Secretaría General de la Federación.

Fue proclamado formalmente como Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles hasta el 2022. "No vengo a administrar la crisis, vengo a enfrentarla", dijo. Cerca de 1000 trabajadores petroleros de todo el país, incluyendo a 84 congresales y sus respectivos Secretarios Generales, se dieron cita ayer en el Camping Petrolero de ruta 6 para participar del IX Congreso General Electoral de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, entidad que nuclea a unos 24 mil sindicalizados. Hasta marzo pasado, la Federación era conducida por el cuestionado Alberto Roberti, quien además era Diputado Nacional. Su mandato en la Federación vencía en 2020. Sin embargo, merced al desmanejo particularmente experimentado en la Obra Social, que acumula un déficit de 160 millones de pesos y es investigado por la justicia, se le solicitó que "diera un paso al costado". A través de sus abogados, Roberti negoció un "pedido de licencia indeclinable" con goce de haberes hasta la finalización de su mandato. Y en el interín, falleció de leucemia. Luego de ratificar su liderazgo a nivel local durante elecciones internas en mayo último, este septiembre se supo que Pedro Milla contaba con el consenso necesario para ocupar el lugar dejado vacante por Roberti, conformando una lista con el cuyano David Castro (Yacimientos) como Secretario Adjunto y otros 15 integrantes. La lista "Azul y Blanca" fue la única presentada en el comicio de ayer y fue ratificada por votación formal en acto eleccionario. "No vengo a administrar la crisis, vengo a enfrentarla. Por eso hemos venido trabajando en un proyecto dentro de la Federación para los próximos cuatro años. El primer objetivo es sostener la obra social y cuidar lo que es de cada uno de los compañeros en lo que atañe a la salud. Eso es lo principal que tenemos que empezar a trabajar una vez que nos empecemos a levantar económicamente", dijo ayer Milla a sus dirigidos y en ese sentido también señaló: "Hace un rato me avisaron que nos inhibieron los bienes de la Federación. Son los mismos compañeros que pusieron palos en la rueda para que no lleguemos a ese 17 de octubre. A esos compañeros les digo: llegamos, estamos acá, y acá vamos a poner las pelotas". Minutos antes de iniciado el comicio, se hicieron presentes el Intendente Abella, el presidente del HCD, Sergio Roses; y el presidente del bloque que Cambiemos, Carlos Cazador. En la oportunidad, Abella fue invitado a tomar la palabra y dirigirse a los presentes: "No me cabe ninguna duda –dijo- que Pedro es la persona que tiene la experiencia y la capacidad para llevar adelante los destinos de la Federación. Tengo la posibilidad de conocerlo desde hace muchos años, y no sólo por su trabajo como sindicalista. Lo conozco como padre y lo conozco desde las carreras de automovilismo porque ambos compartimos la misma pasión y sé de todo lo que tiene para dar. Así que espero que en este día todos los petroleros puedan tener un conductor que lleve los destinos de la federación hacia lo mejor posible. No me cabe ninguna duda de la tenacidad y la capacidad que tiene, y ojalá que en poco tiempo y con creces, Pedro le pueda demostrar a todos sus compañeros que realmente no se equivocaron en acompañarlo". Ya en diálogo con la prensa local, Pedro Milla expresó: "Estoy muy emocionado porque es un día histórico, 17 de octubre… Como campanense, es un gusto y un compromiso muy importante que tengo que asumir. El 12 de octubre la Federación cumplió 74 años y es la primera vez que alguien de Campana va a ocupar la Secretaría General. Nos estamos poniendo en marcha. Ya hemos tenido charlas formales con cada una de las Cámaras empresariales y en esa línea vamos a seguir trabajando. En este momento tan difícil que estamos pasando los argentinos, necesitamos comprensión de parte de los industriales. La semana que viene ya empezamos a discutir paritarias de Yacimientos, Refinerías y Gas, con una participación muy activa de los petroleros de todo el país. No podemos obviar lo que pasó con en el pasado, con el anterior Secretario General, y el compromiso mío y de toda la comisión directiva será brindarle la lealtad a la gente. Acá no hay distraídos", concluyó.





Cerca de mil petroleros de todo el país llegaron para participar del congreso.





El Intendente Abella estuvo presente durante el congreso Participando de la apertura del Congreso General Electoral de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible. pic.twitter.com/0ocdcw1KEq — Sebastian Abella (@SebaAbella) 17 de octubre de 2018

Pedro Milla conduce el destino de 24 mil trabajadores petroleros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: