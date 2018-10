HCD: hoy se vota la interpelación a Abella

Es por la obra de la avenida Rocca. El peronismo, que necesitará el acompañamiento de la UV Más Campana, solicita una sesión extraordinaria para que el Intendente brinde explicaciones sobre la remodelación y los desagües pluviales. En tanto, el oficialismo convocó ayer a una reunión plenaria para hoy con el Secretario de Obras Públicas. Esta tarde-noche se realizará la segunda sesión ordinaria de octubre del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, que tendrá un tema destacado por sobre el resto: la solicitud de los bloques PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador de una sesión extraordinaria para que el Intendente Sebastián Abella concurra al legislativo a "brindar informes y explicaciones respecto a la obra de remodelación y desagües pluviales de la avenida Rocca" después de los anegamientos que se registraran con el último temporal. Esta iniciativa de las bancadas peronistas se votará hoy a partir de una moción de preferencia presentada en la sesión pasada, pero necesitará del acompañamiento del bloque de la UV Más Campana para prosperar, descartando, claro está, la negativa del oficialismo. De hecho, la semana pasada, en la comisión de Obras Públicas se propuso que el camino a seguir no sea convocar al jefe comunal, ni tampoco una interpelación al Ejecutivo, sino coordinar una visita especial del secretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli. Y ayer, pasado el mediodía, los diferentes bloques fueron notificados que hoy por la mañana habrá finalmente una reunión plenaria con Agostinelli, una situación que no conformaba a los bloques peronistas la semana pasada y mucho menos con esta convocatoria "de un día para el otro", tal como la calificó el concejal Marco Colella. "No nos pueden llamar a una reunión plenaria de un día para el otro y menos en un día de sesión, que suele ser de agenda cargada", explicó Colella, convencido de la necesidad de una interpelación: "Estoy cansado que vengan funcionarios a mentirnos en la cara. Queremos garantizar la veracidad de las explicaciones y que el Intendente sepa que puede estar incumpliendo deberes de funcionario público en caso de no hacerlo", agregó el edil del Frente Renovador, quien detalló que Abella debería responder preguntas formuladas con anticipación y por escrito. Ni bien fue propuesta la interpelación, Axel Cantlon, líder del bloque de la UV Más Campana, manifestó que creía exagerada la convocatoria a Abella; en cambio, se mostró partidario a exigirle explicaciones a Agostinelli. Por ello, habrá que ver qué opción elige finalmente hoy, cuando tendrá la oportunidad de participar de la reunión plenaria con el Secretario de Obras Públicas por la mañana, pero también la posibilidad de definir si el Intendente finalmente deba concurrir al HCD para enfrentar las preguntas de los concejales de la oposición. PRÓRROGA PARA EL PRESUPUESTO En la sesión de hoy ingresará al Concejo Deliberante el pedido de prórroga del Departamento Ejecutivo para presentar el Presupuesto Municipal 2019. De esta manera, la administración local tendrá tiempo hasta el 30 de noviembre para hacerlo, por lo que seguramente se estaría votando hacia finales de diciembre. El Orden del Día de la sesión de hoy del HCD tiene un total de 44 asuntos entrados y 40 despachos de comisión, entre los que figuran tres proyectos de ordenanza presentados por la oposición: la sustitución de carros de tracción a sangre por motos con carros (PJ-Unidad Ciudadana), la creación del Servicio de Mediación Comunitaria Vecinal (UV Más Campana) y la disposición en todos los establecimientos educativos públicos de detectores inteligentes de gas y monóxido de carbono (Frente Renovador).

Imagen ilustrativa. Foto: YouTube COLELLA MARCÓ CONTRADICCIONES ENTRE ABELLA Y AGOSTINELLI RESPECTO A LA OBRA DE LA ROCCA Tras las últimas declaraciones del intendente municipal Sebastián Abella sobre la obra de remodelación y de desagües pluviales de la avenida Rocca, el concejal del bloque FR-PJ marcó supuestas contradicciones entre las palabras del jefe comunal y el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente del Municipio, Sergio Agostinelli. "Esta situación de decir y desdecirse viene en consonancia con las actitudes que está teniendo el Gobierno en el orden nacional con cada una de las medidas que se van tomando y que terminan generando un fuerte impacto en la sociedad", comentó Colella. Días atrás, tras las fuertes lluvias que anegaron a la Rocca, Colella recordó que "fue el secretario Sergio Agostinelli quien salió a dar lección de leyes diciendo que debíamos leer la Ley Orgánica de Municipios ya que según el funcionario las obras hidráulicas estructurales las hace la provincia y no la Municipalidad". "Quisiéramos que el secretario Agostinelli nos diga en que parte de la Ley Orgánica de Municipios se expresa lo anteriormente dicho", replicó ahora Colella. El edil del bloque Frente Renovador explicó que en la Rocca conviven dos obras, "una la puesta en valor que se concreta con fondos del Ministerio del Interior de Nación" y otra "la obra hidráulica que se efectúa con fondos municipales". Sobre la segunda, afirmó, se desconoce "de qué manera se licitó y otorgó". "Todas estas situaciones de marchas y contramarchas, de decir y desdecirse entre el intendente y sus funcionarios, ameritan que se haga la interpelación ya que sentimos que nos están mintiendo", sostuvo Colella. Y agregó: "Hay muchas cosas que esconden o existe una incapacidad para gobernar y solucionar los problemas de la ciudad". "Esperemos que tal como lo anticipó el intendente el Ejecutivo responda a los interrogantes que presentemos", concluyó el concejal.

HCD: hoy se vota la interpelación a Abella

