Hoy volvería a su casa la familia de San Jacinto

El incendio del pasado sábado fue en la planta alta de la vivienda. La familia ocuparía la planta baja, que no fue dañada Fuentes cercanas a la familia damnificada por el incendio que tuvo lugar el sábado en horas del mediodía en el barrio San Jacinto confirmaron a La Auténtica Defensa que la pareja de adultos y sus 9 hijos hoy volverían a su domicilio de Fernández al 200. En ese sentido, la fuente aclaró que el incendio hizo el mayor estrago en la planta alta, mientras que la planta baja no sufrió mayores daños al estar protegida por una losa. "Aclaren bien –dijo la familiar- que no fue como se dijo y Defensa Civil no tuvo que apuntalar nada, y lo que estructuralmente estaba inestable en la planta alta lo tiramos abajo nosotros para minimizar cualquier riesgo. De hecho, aduciendo cuestiones legales, Defensa Civil se abstuvo de realizar ese tipo de tareas". LA TRAGEDIA Como se recordará, fue pasadas las 13 del sábado que Bomberos Voluntarios recibieron el alerta. El incendio se había desatado en la plata alta de una vivienda sobre la calle Fernández al 200, cerca a pocos metros de la plaza del barrio. Los adultos no estaban presentes en el lugar y según versiones, fue la menor de 9 hermanos, una nena de 3 años de edad, quien jugando con un encendedor inició el incendio prendiendo fuego un colchón de gomaespuma. Los propios vecinos del lugar, quienes dieron aviso a bomberos, fueron también quienes iniciaron el rescate, salvando la vida de los 9 hermanos. En ese sentido, tanto familiares, vecinos y allegados a los damnificados solicitan la colaboración para proveer de ropa, y calzado para 3 varones de 15, 16 y 18 años; y 6 nenas de 3 a 12 años. Inclusive pañales para la más pequeña. Aquellos que puedan colaborar, deben comunicarse al teléfono local 447754.



