Edición del jueves, 18/oct/2018

Héroes y heroínas

"Todas las almas son inmortales, pero las de los héroes y heroínas son divinas." -Cicerón. El domingo se festeja el "Día de la Madre", pensé en escribir una vez más sobre ella, pero luego he querido homenajear a los dos pilares como lo son el padre y la madre, quiénes al formar buenas familias, mejoran la sociedad presente. Una amiga muy querida, que reside en Puebla, México, me envió este texto que deseo compartir con todos mis lectores. ¿QUÉ HICIERON PAPÁ Y MAMÁ PARA ENVEJECER DE UN MOMENTO A OTRO? "Envejecieron... Nuestros padres envejecieron. Nadie nos había preparados para éso. Un bello día ellos pierden la compostura, se vuelven más vulnerables y adquieren unas manías "bobas". Tienen muchos kilómetros andados y saben todo, y lo que no saben lo inventan. Están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo: ahora llegó el momento de ser cuidados y mimados por nosotros. No hacen más planes a largo plazo, ahora se dedican a pequeñas aventuras como comer a escondidas todo lo que el médico les prohibió. Tienen manchas en la piel. De repente están tristes. Pero no están caducos: están caducos los hijos, que rechazan aceptar el ciclo de la vida. Es complicado aceptar que nuestros héroes y heroínas ya no están con el control de la situación. Están frágiles y un poco olvidadizos, tienen ese derecho, pero seguimos exigiendo de ellos la energía de una locomotora. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. Nos sentimos irritados y algunos llegamos a gritarles si se equivocan con el celular u otro equipo electrónico, y encima no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia que cuentan como si terminaran de haberla vivido. En vez de aceptar con serenidad el hecho de que adoptan un ritmo más lento con el pasar de los años, simplemente nos irritamos por haber traicionado nuestra confianza de que serían indestructibles, como los súper héroes. Provocamos discusiones inútiles y nos enojamos con nuestra insistencia para que todo siga como siempre fue. Nuestra intolerancia puede ser miedo. Miedo de perderlos, y miedo de perdernos, miedo también de dejar de verlos lúcidos y joviales. Con nuestro enojos, sólo provocamos más tristeza a aquellos que un día sólo procuraron darnos alegría. ¿Por qué no conseguimos ser un poco de lo que ellos fueron para nosotros? ¡Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, medicando, cuidando y midiendo fiebres. Y nos enojamos cuando ellos se olvidan de tomar sus medicinas, y al pelear con ellos los dejamos llorando, tal cuál criaturas que fuimos un día. El tiempo nos enseña a sacar provecho de cada etapa de la vida, pero es difícil aceptar las etapas de los otros..., más cuando los otros fueron nuestros pilares, aquéllos para los cuáles siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos y que ahora están dando señales de que un día irán a partir sin nosotros. Hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podamos para que mañana cuando ellos ya no estén más, podamos recordar sus sonrisas de alegría y no las lágrimas de tristeza que ellos hayan derramado por causa nuestra. Al final, nuestros héroes de ayer, serán nuestros héroes eternamente. ¡Gracias Papá y Mamá en dónde se encuentren. Autor Anónimo. ¡Feliz Día de la Madre a todas las lectoras de mi columna.

