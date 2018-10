Andrea M. álvarez

El comienzo de la década de los noventa marca el surgimiento de la era de la información, gracias al tremendo impacto provocado por el desarrollo tecnológico y por la tecnología de la información. En esta era el capital financiero cede el trono al capital intelectual. No tengan dudas que la nueva riqueza es el conocimiento, considerado como el recurso más valioso e importante. La TI ( tecnología de la información) invade la vida de las organizaciones y de las personas provocando grandes transformaciones (comprensión del espacio, del tiempo y la conectividad), la era de la información trajo el concepto de oficina virtual, donde edificios y oficinas sufrieron una considerada reducción en tamaño. La compactación hizo que los archivos electrónicos acabaran con el papeleo y con la necesidad de muebles, liberando espacios para otras finalidades. Los centros de procesamiento de datos se hicieron exactos (downsizing) y descentralizados por medio de redes integradas de microcomputadoras en las organizaciones. Surgieron empresas virtuales conectadas electrónicamente, la virtualidad se ha transformado en la nueva dimensión espacial provista por la TI. Además ésta permite comprender el tiempo, las comunicaciones se hacen móviles, flexibles, rápidas, directas y en tiempo real, permitiendo mayor tiempo de dedicación al cliente por ejemplo. El justo a tiempo (just in time) fue el resultado de la convergencia de tiempo reducido en el proceso productivo, la información en tiempo real y en línea permite la integración de varios procesos diferentes en la organizaciones. En cuanto a la conectividad podemos mencionar como ejemplo el teletrabajo, bajo el cual las personas trabajan juntas (work group) a pesar de que se encuentran distantes físicamente. La teleconferencia permite mayor contacto entre las personas sin la necesidad de desplazamiento físico o viajes para reuniones. Hoy internet intensifica la globalización de la información, cuanto más poderosa es la TI, más informado y poderoso se hace el usuario (organización, persona, país). Podemos decir que la información es la principal fuente de energía de la organización, su principal combustible y uno de los recursos más importante, ésta dirige todos los esfuerzos e indica los rumbos a seguir.

La era de la información

Por Lic. Andrea M. álvarez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: