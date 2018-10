Vivo en barrio municipal, (barrio Lubo). No puedo enviar tantas fotos pero si decirle a quien corresponda que Lubo parece el olvidado de Campana. La mayoria de las calles son un bache tras otro o un parche tras otro, son para arruinar los vehículos y se debe transitar con mucho cuidado porque al no haber casi veredas la gente anda por la calle. Se cruzan los chicos y hay que andar esquivando los caballos que circulan libremente a toda hora. La mayoria de las zanjas estan llenas de mugre y olor a podrido, ¿como será cuando haga calor? Las luminarias de todo el Lubo están encendidas las 24 horas, un gasto inútil de energía que los vecinos debemos cuidar para no dejar gran parte de los ingresos en la factura de la luz. En fin,hay muchas cosas para hacer bien y una sola vez. Espero que alguna autoridad municipal se haga eco de este comentario y vea como se pueden ir solucionando estas cosas.

Eduardo E. Fare

DNI 10081410