La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/oct/2018 Semanario del Pescador:

22º Salón Náutico Argentino

Por Luis María Bruno







CACEL, entidad organizadora del 22º Salón Náutico Argentino que se realizará entre el 19 y el 28 de octubre, está trabajando contra reloj para hacer de esta nueva edición la exposición náutica más importante a nivel nacional y el evento más vibrante y entretenido para los aficionados y aquellos que buscan acercarse a la práctica deportiva y de placer. El Salón Náutico Argentino será el paseo ideal para aquellos que junto a sus familias deseen ver en su ámbito natural las novedades de los astilleros en su gran mayoría nacionales, los productos y servicios para una mejor y más placentera navegación, insumos, gadgets tecnológicos y todo lo nuevo para la náutica. El área de exposición superará los 9300 metros cuadrados, de los cuales 7800 al aire libre y el resto bajo techo. Las marinas permitirán la exhibición de embarcaciones a flote a lo largo de sus 273 metros. Casi 90 serán los expositores, que este año demandaron más espacio para sus stands en modo de dar el mejor despliegue y la mejor presentación a sus productos. El Museo de la Náutica tendrá como siempre su espacio para poner en valor y contexto histórico los logros deportivos y los diseños que hicieron famoso al Made in Argentina en el mundo. Una plaza fr más de 700 m2 con food trucks temáticos (cervezas artesanales, café, pizzas, helados, etc.) amenizará el paseo al borde del río, en la desembocadura del Luján. Para los más chicos, el disfrute estará asociado a una plaza de juegos de aventura y juegos educativos. Quienes aún hoy no poseen embarcación y deseen vivir la experiencia de salir al río, CACEL junto a FUNADE (Fundación Náutica Deportiva) propondrán a los asistentes 1 clase práctica grupal de "bautismo" a bordo de una lancha disponible en el predio durante los fines de semana. La cita es en el Centro de exposiciones del Parque Náutico San Fernando Ubicado en Escalada y Almirante Martín, en la desembocadura del Río Luján. En nuestro programa de TV Nº 745 de esta semana te mostramos toda la segunda parte de nuestro salida de pesca en el Bravo y el Guazú, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar







Semanario del Pescador:

22º Salón Náutico Argentino

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: