La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/oct/2018 Deportes Náuticos:

Gran participación de la Escuela de Stand Up Paddle Campana en Rosario







Roberto Paredes logró el tercer puesto en Categoría "Master All Around", mientras que Nahuel Giovinazzo fue 4°en la modalidad "Open Race". El pasado sábado se disputó en Rosario la 10ª fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle (SUP) con una muy buena participación de la Escuela SUP Campana. En esta oportunidad se compitió en la modalidad "Técnica". En este tipo de carrera se deben realizar una gran cantidad de giros de boya más bajada a la playa, correr y volver a realizar el circuito. El recorrido total era de 4 kilómetros para la categoría "All Around" y de 8 kilómetros para la "Open Race". La Escuela de SUP Campana obtuvo muy buenos resultados en ambas categorías: Roberto Paredes fue 3° en "Master All Around", mientras que Nahuel Giovinazzo terminó 4° en la "Open Race". "Fue una regata dura, con mucha corriente, vientos y agua movida dispar", explicó Giovinazzo respecto a esta competencia que fue organizada por la Escuela India Paddle Surf y que contó con el apoyo del Municipio de Rosario. DE QUÉ SE TRATA El surf de remo, denominado en inglés stand up paddle (SUP por sus iniciales), es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. Esta disciplina tiene su origen en las raíces de los pueblos polinesios, pero fueron Laird Hamilton y Dave Kalama quienes desarrollan el SUP como deporte y lo difundieron a todo el mundo. Los dos "waterman" son leyendas vivas del océano y con ellos nace el SUP moderno.

LA 10ª FECHA DEL CIRCUITO NACIONAL DE STAND UP PADDLE SE DISPUTÓ EL PASADO SÁBADO EN ROSARIO.





ROBERTO PAREDES Y NAHUEL GIOVINAZZO, REPRESENTANTES DE SUP CAMPANA EN ROSARIO.



Deportes Náuticos:

Gran participación de la Escuela de Stand Up Paddle Campana en Rosario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: