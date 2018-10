La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/oct/2018 Fútbol Femenino:

Superaron 3-0 a Banfield con un doblete de Karen Ramírez y un tanto de Sabrina Ogrine. De esta manera cosecharon su segunda victoria en fila como locales. En la próxima fecha visitan a Estudiantes de Caseros. Las chicas de Puerto Nuevo se están haciendo fuertes en el barrio Don Francisco: el pasado sábado vencieron 3-0 como locales a Banfield y cosecharon su segunda victoria consecutiva en el estadio Carlos Vallejos, donde en la primera fecha habían derrotado 4-0 a Atlas. Entre ambos encuentros tuvieron una dura salida a Luján, líder de la Zona B, que las superó 3-0. De esta manera, en este campeonato 2018/19 de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las Portuarias suman 6 puntos y se ubican en la tercera posición de la Zona B junto a Real Pilar, que quedó libre en la primera jornada y después ganó sus dos compromisos siguientes. Para superar al Taladro, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez tuvieron un gran arranque de partido y en 15 minutos lograron adelantarse 2-0 en el marcador con goles de Karen Ramírez. Luego, sobre los 30 minutos de la segunda parte, Sabrina Ogrine marcó el definitivo 3-0. La formación que presentó Puerto Nuevo para recibir a Banfield fue la siguiente: Jacqueline Schmidt en el arco; Erica Luque, María Rodríguez, Nancy Ríos y Soledad Medina en la defensa; Milagros Soria, Marisa González, Florencia Zapata y Sabrina Ogrine en el mediocampo; y Karen Ramírez y Emilce Correa como delanteras. Los cambios llegaron en el segundo tiempo: a los 25 minutos, Ayelén Torrez reemplazó a Florencia Zapata, mientras que Manuela Cardozo suplantó a Erica Luque; y a los 35, Mariel Rossini ingresó en lugar de Emilce Correa. En tanto, en el banco de relevos quedaron Elizabeth Gamarra, Nicole Viviant, Samanta Martín y Lucila Molinas. El próximo compromiso de las Auriazules será frente a Estudiantes de Caseros, que en la tercera fecha sumó su primer punto de la temporada al igualar 2-2 como visitante ante Argentino de Rosario. RESULTADOS FECHA 3: Real Pilar 5-2 Atlas; Camioneros 2-9 Luján; Puerto Nuevo 3-0 Banfield; Argentino de Rosario 2-2 Estudiantes; Defensa y Justicia 3-1 Deportivo Español. Libre: Ferro Carril Oeste. POSICIONES: 1) Luján, 9 puntos; 2) Defensa y Justicia, 7 puntos; 3) Real Pilar y Puerto Nuevo, 6 puntos; 5) Deportivo Español, Ferro Carril Oeste y Atlas, 3 puntos; 8) Argentino de Rosario y Banfield, 2 puntos; 10) Estudiantes de Caseros, 1 punto; 11) Camioneros, 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. Por la cuarta jornada de la Zona B, Puerto Nuevo visitará a Estudiantes de Caseros, en una jornada que se completará con los siguientes partidos: Deportivo Español vs Argentino de Rosario, Banfield vs Camioneros, Luján vs Real Pilar y Atlas vs Ferro Carril Oeste. Quedará libre Defensa y Justicia. ZONA A En la otra zona de esta Primera B del Torneo Femenino que organiza AFA, la tercera fecha dejó los siguientes resultados: Almirante Brown 1-2 Gimnasia (LP); Argentino de Quilmes 1-2 Comunicaciones; Liniers 1-4 SATSAID; Argentinos Juniors 0-3 All Boys; y Lima FC 2-2 Deportivo Merlo. Quedó libre Deportivo Armenio. De esta manera, las posiciones en esta Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 9 puntos; 2) SATSAID, 7 puntos; 3) Comunicaciones, 6 puntos; 4) Deportivo Merlo, 5 puntos; 5) Lima FC, 4 puntos; 6) All Boys, Argentino de Quilmes y Liniers, 3 puntos; 9) Almirante Brown, 2 puntos; 10) Argentinos Juniors y Deportivo Armenio, puntos.

