REPECHAJE FEMENINO: la Selección Argentina Femenina de Fútbol ya conoce a su rival en el próximo Mundial de Francia 2019.- LIBERTADORES: CAMBIO DE HORARIO: aplica para el partido entre River Plate y Gremio de Brasil.- SUPERLIGA; FECHA 9: mañana viernes comenzará la novena fecha.- NEWELLS VS CENTRAL: fue confirmado para el próximo jueves 1º de noviembre.- PRIMERA C: en la octava fecha, Dock Sud le ganó como visitante a Argentino de Quilmes.- LIBERTADORES: CAMBIO DE HORARIO La CONMEBOL informó que modificó los horarios de los partidos de semifinales entre River Plate y Gremio de Brasil. El encuentro de ida, que se jugará el próximo martes 23 en el Monumental de Núñez, se disputará desde las 21.45; mismo horario en el que se jugará la revancha en Porto Alegre el martes 30. En tanto, la otra semifinal que protagonizarán Boca Juniors y Palmeiras de Brasil mantiene días y horarios: la ida será el próximo miércoles desde las 21.45 en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará el miércoles 31 también desde las 21.45, pero en San Pablo. SUPERLIGA: FECHA 9 Mañana viernes comenzará la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, que tendrá la siguiente programación: -Viernes: Defensa y Justicia vs Talleres (19.00), Vélez Sarsfield vs Gimnasia de La Plata (19.00) y Colón vs River Plate (21.15). -Sábado: Godoy Cruz vs Aldosivi (13.15), Lanús vs Patronato (15.30), Boca Juniors vs Rosario Central (17.45) y Newells vs Tigre (20.00). -Domingo: Estudiantes vs Atlético Tucumán (13.15), Argentinos Juniors vs Unión (15.30), Independiente vs Huracán (17.45) y San Martín de Tucumán vs Racing Club (20.00). -Lunes: Belgrano vs Banfield (19.00) y San Lorenzo vs San Martín de San Juan (21.00). El líder del campeonato es Racing con 20 puntos, mientras que los escoltas son tres, todos con 15 unidades: Atlético Tucumán (un partido menos), Unión y Aldosivi. NEWELLS VS CENTRAL El partido de Cuartos de Final de Copa Argentina que enfrentará a Newells y Rosario Central fue confirmado para el próximo jueves 1º de noviembre. Sin embargo, todavía no se informó ni el estadio en el que se disputará el clásico rosarino ni el horario del encuentro. A su vez, tampoco se ha anunciado oficialmente si habrá público de ambas parcialidades o si se jugará a puertas cerradas. PRIMERA C En un encuentro pendiente de la octava fecha, Dock Sud le ganó ayer 2-1 como visitante a Argentino de Quilmes y de esa manera igualó a Midland en el cuarto puesto con 17 puntos, a siete de distancia del líder Deportivo Armenio. Por su parte, el Mate quedó 11º con 12 unidades y peligra la continuidad de su DT, Pedro Damián Monzón, días después de que otros dos entrenadores dejaran su cargo en esta divisional: Guillermo "Búfalo" Szeszurak (Berazategui) y Mariano Campodónico (Luján). REPECHAJE FEMENINO La Selección Argentina Femenina de Fútbol ya conoce a su rival para el repechaje por un lugar en el próximo Mundial de Francia 2019: será Panamá, que ayer perdió su chance de clasificar directamente al caer en los penales frente a Jamaica (primera vez que las jamaiquinas acceden a una Copa del Mundo). Argentina jugará el partido de ida de este repechaje como local el próximo 9 de noviembre en cancha de Platense.



