HCD: Cuatro nuevos vetos de Abella movilizaron a la oposición a pedir insistencias

Buscaron aprobar reducciones en las patentes municipalizadas, la Emergencia Comercial, un programa de corte asistencial y la reforma del Fondo Educativo. Cambiemos no acompañó los pedidos. El intendente Sebastián Abella elevó este jueves al Concejo Deliberante cuatro vetos a proyectos aprobados a instancias de la oposición y para los cuales las tres bancadas que la componen pidieron la insistencia, aunque sin poder obtenerla. Las firmas cancelatorias de jefe comunal se dieron con los proyectos para reducir el monto que se cobra en concepto de patente a rodados municipalizados, de la UV Calixto Dellepiane; la declaración de Emergencia Comercial, cuya autoría era del Frente Renovador; la creación del Programa de Promoción Comercial para el Trabajador Despedido; y la modificación del uso del Fondo Educativo, estos dos últimos elaborados por el bloque del PJ-Unidad Ciudadana. Cada uno a su turno, concejales de estos espacios políticos cuestionaron los vetos de Abella y lo instaron a escuchar las necesidades de los vecinos. Axel Cantlon, de la UVCD, señaló que el Municipio recauda casi 7 veces más de lo previsto con las patentes, por lo que instó al Gobierno a reducir ese impuesto para no complicar "el bolsillo de muchos vecinos de Campana", en especial aquellos propietarios de autos antiguos y pymes en posesión de transportes municipalizados. Por su parte, el concejal Marco Colella (FR) aseguró que su norma buscaba, mediante la protección del negocio local, no seguir generando "más hambre en las familias de Campana". En tanto, los dos proyectos del justicialismo fueron defendidos por las concejales Romina Carrizo y Soledad Calle. La primera explicó que el Programa de Promoción Comercial para vecinos sin empleo no necesitaba reajustes presupuestarios para su implementación sino "simplemente voluntad política". A su turno, Calle manifestó que el Gobierno es "irresponsable en administrar" el Fondo Educativo, que termina yendo a parar a iniciativas proselitistas que poco tienen que ver con la educación. Además, sostuvo que el veto llegó con argumentos "escasísimos, falsos y engañosos". Ninguna de los cuatro pedidos de insistencia prosperó anoche, ya que no reunieron los dos tercios de votos necesarios. Carlos Cazador, líder de los oficialistas en el recinto, expresó que estos proyectos no podían tener otro destino ya que no fueron acompañados en su primera votación "por la primera minoría" que es Cambiemos. En ese sentido, aseveró que "el verdadero interés (de la oposición) no es ponerle palos en la rueda al intendente" sino -peor aún en su visión- "tratar de que le vaya muy mal para lograr su objetivo de ser gobierno". Y recordó que "el presupuesto del año 2018 no se puede tocar ni en sus recursos ni en sus gastos", por lo que ordenanzas que afecten la contabilidad municipal no pueden ser aplicadas en el ejercicio vigente.

Soledad Calle criticó el mal uso del fondo educativo por el Gobierno





Carlos Cazador aseveró que la oposición busca que al intendente le "vaya muy mal" como objetivo para volver a ser Gobierno.

I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/GAdf6KdKYL HCD CAMPANA 18 DE OCTUBRE DE 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 18 de octubre de 2018

HCD: Cuatro nuevos vetos de Abella movilizaron a la oposición a pedir insistencias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: