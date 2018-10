Se presentó el segundo libro infantil de Magela Demarco en España

P U B L I C





MAGELA DEMARCO Nacida en 1976, su infancia transcurrió entre Zárate, Campana y la ciudad de Buenos Aires; creció escuchando cuentos e historias narradas que alimentaron su amor por los libros y ahora escribe cuentos para manuales escolares. Es periodista y comunicadora. Trabajó 9 años para Clarín, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID), así como en revistas y fundaciones internacionales, profundizando en temáticas como violencia familiar, educación, salud y medio ambiente. "Un papá con delantal" trata la temática de la igualdad de género. El libro fue publicado en castellano y catalán. En diez días estará en librerías de Argentina. Cuando una persona se anima a escribir literatura infantil, se anima a jugar, imaginar distintos mundos posibles habitados por seres coloridos y de diversa índole. Algo así le pasó a Magela Demarco, hija del reconocido médico Horacio Demarco quien nació en Campana. El año pasado escribió "Mi amigo el mar" ahora en España (Edit. Bellaterra) salió su nuevo libro infantil para chicos titulado "Un papá con delantal" y que trata la temática de la igualdad de género. La historia, en clave de humor, y contada a través de los ojos de una niña, invita a cuestionarnos la división de algunos roles arcaicos que todavía existen entre hombres y mujeres. Y a poder ver las diferentes formas en que las mujeres criamos a nuestros niños de nuestras niñas (y después nos quejamos). "Me gustó jugar con la idea de que sea un señor (que se llama Amador y en catalán es Salvador) a quien la mamá contrata para hacer las tareas del hogar, porque es algo que no pasa en la realidad, o al menos en Argentina, todas las personas que uno contrata para trabajar son mujeres. Y, a decir verdad, no son muchos los hombres que barren, pasan el trapo, hacen las camas, limpian los vidrios, lavan la ropa, ordenan la casa, hacen las tareas con las hijas y los hijos, los llevan al médico... A lo sumo hacen una cosa o dos cosas de todas esas, pero la mayoría las seguimos haciendo las mujeres, además de salir a trabajar, claro", cuenta Demarco. "Para escribir, es central disfrutar de la lectura, las palabras crean sentido. Y no es lo mismo poner una que otra, así que tenemos que seguir trabajando y mucho para que de verdad, en algún momento, ocurra en la realidad esto tan deseado de la equidad entre hombres y mujeres" asegura Magela. Finalmente la escritora hace referencia a una frase que le gusta "empezar a mostrar es empezar a poder ver", "no es mía la frase, creo que es un paso hacia adelante, para poder comenzar a concientizar las cosas que están naturalizadas y que, sin embargo, no tienen nada de natural". El libro de 32 páginas se encuentra publicado en castellano y en catalán y lo ilustró Andrea Bianco. En diez días llegará a algunas librerías de Argentina, como por ejemplo, la Librería de las Mujeres (Pasaje Rodolfo Rivarola 142 - C.A.B.A.) y IUPI Libros Formosa 561, en Caballito.



Se presentó el segundo libro infantil de Magela Demarco en España

