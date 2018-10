Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 19/oct/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 19/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: ”Rabiosa” y su experiencia en Estados Unidos La obra teatral ”Aquí no hay quien viva 2” volvió a ser un éxito Noche de estrellas Agenda de Fin de Semana:

EL CRÉDITO CAMPANENSE "Estoy muy emocionado desde que empecé a tocar en Rabiosa, hacía mucho tiempo que no tenía una banda de rock. Estuve en otras bandas con estilos completamente distintos y de las que aprendí un montón. Ahora me siento que tengo 18 años de vuelta y renace otra vez una energía que se había ido para otros lados, en otros estilos", explica el campanense Juan Slavin (26). El músico local está contento por el crecimiento de la banda y de la música en la ciudad: "Quizás antes no lo veía porque estaba a esa altura y recién empezaba a tocar, hoy veo chicos de 15 años talentosos y que componen sus propios temas y salen a tocar en bares. Cuando más aprendes es cuando te juntas con gente de tu mismo género", asegura. "Todos dicen que viajar te cambia, pero yo digo que viajar haciendo música te cambia", cuenta Facundo Parla voz y guitarra del grupo formado por otros tres jóvenes. La banda se prepara para el show que brindará este domingo en Buenos Aires. Rabiosa es una banda de rock-pop formada actualmente por Facundo Parla (Guitarra y voz), Agustín Aguirre (Guitarra), el campanense Juan Slavin (Bajo) y el cardalenser Pedro Núñez (Batería) . Su nacimiento fue en 2007, pero con otra formación, que con el correr del tiempo fue mutando hasta este cuarteto de hoy. La última incorporación fue, justamente, el campanense Slavin hace un año y medio atrás. "Cuando el bajista decide irse de la banda de ellos me escribieron, yo estaba con otros proyectos, al principio dudé, luego toqué en Cardales, me sentí muy cómodo y así comencé. Me conecté rápido, las canciones me las aprendí sin mucho ensayo", cuenta Juan. El 2018 los encontró de gira por diversos lados hasta que en el mes de septiembre hicieron su primera gira por Estados Unidos, realizando 18 conciertos en 14 diferentes ciudades y atravesando 12 estados de la parte noreste del país. Si bien Parla había llevado canciones de la banda en formato acústico por España, nunca, en 11 años de formación Rabiosa había salido del país. La gira estuvo planificada conjuntamente a la cantante y compositora, oriunda de Bella Vista y adoptada por Cardales, Micaela Ipiñazar. Y a partir de la ciudad de Boston se sumó Alisa Amador, cantautora estadounidense de raíces latinas (Madre puertorriqueña, abuelo Argentino), quien conoció a todos los músicos de la gira el año pasado en Buenos Aires, cuando realizaron un show en conjunto (Rabiosa, Mica y Alisa) llamado "The One Night Club Band". El nombre reflejaba lo que se suponía en aquel Mayo de 2017: solo tocarían una vez, nunca más. Nadie se imaginó que año y medio más tarde, iban a estar compartiendo todos juntos una nueva gira, en Estados Unidos y que recorrerían mas de 6,000 kilómetros en una "van" atravesando 12 estados. Viajaron con tres proyectos que dependiendo de las circunstancias fusionaban en uno solo. Por un lado, Mica Ipiñazar como solista, Rabiosa y la banda de Alisa. También destacaron el aporte de Sofía Milanesi, quien estuvo en la primera parte del viaje ayudando. "Armar una gira no es tan sencillo como hacer un viaje turístico, menos cuando es un país con cultura e idioma distintos", comentan los jóvenes músicos. Entre los ocho que viajaron se dividieron las tareas. Tres shows en New York, uno en Burlington, en el estado de Vermont, frontera con Canadá. Luego llegaron a la segunda ciudad grande de las tres que iban a recorrer: Boston. El trayecto más largo se hizo de Boston a Cleveland en el estado de Ohio. Casi doce horas de viaje los dejaron en esta nueva ciudad. Aprovecharon para conocer el "Rock Hall of Fame", el museo más grande de Rock & Roll del mundo. La siguiente parada fue la inmensa ciudad de Chicago, con dos conciertos bien distintos. En todos los shows, naturalmente, la banda hacía su performance e interactuaba con el público en inglés. Salvo en Indianápolis, la siguiente ciudad de la lista, donde uno de los dos shows que dieron fue en un Centro Cultural Latino llamado "Indy Convergence", al cual asistieron latinos de muchos países, todos residentes en Estados Unidos y con historias muy distintas entre sí. Durante el viaje encontraban sudamericanos o centroamericanos en cada show, que se emocionaban escuchando canciones en español. Los jóvenes tocaron en clásicos bares "yanquis" y luego en los llamados "House Concert" (conciertos en casas con otras bandas) o Sofar Sounds (conciertos secretos). "A medida que pasaba cada show la banda se iba aceitando cada vez más. La gente es muy cálida quizás no en los abrazos, pero sí en palabras, respeto, silencio y agradecimientos. Vendimos discos y calcos", explica Juan. El próximo destino fue la loca ciudad musical de Nashville. Algo así como Las Vegas para el juego es Nashville para la música. Bandas y solistas en vivo, a lo largo de varias cuadras llenas de bares, uno al lado del otro. Fue tal la repercusión de la banda que los encargados del bar les pidieron volver al día siguiente. Así que en total terminaron dando tres shows en dos días. Uno el primero, y dos el segundo. Antes de regresar a Nueva York, la "van" con los músicos argentinos y la cantante estadounidense pasó por la pequeña ciudad de Dover, Delawere, a dos horas de Washington DC. De regreso a Nueva York, el último show de los finalmente 18 conciertos que terminaron dando fue en "Shrine", barrio de Harlem. "Tuvo un sabor especial, por ser el último, pero también porque gran parte del público de esa noche eran personas que los habían visto en las distintas ciudades que recorrieron a lo largo de todo el mes. Fue como cosechar lo sembrado a lo largo de toda la gira", cuentan. Ya de regreso Parla asegura que el viaje superó ampliamente las expectativas: "Todo lo que un músico haga suma a la experiencia y no solamente a lo musical sino a la vida. Argentina es un país muy grande con mucha ruta y hay mucho para hacer. Todos dicen que viajar te cambia, pero yo digo que viajar haciendo música te cambia. Todos los lugares tienen su idiosincrasia y cosa propia que te dejan algo". Sin dudas dejará huellas para siempre en cada uno de los chicos de Rabiosa, y de todos los que se sumaron a esa aventura. TRAYECTORIA Rabiosa pasó por diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, por distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y también por Mendoza, San Juan y Rosario, entre otras localidades del llamado "interior" del país. "Cada vez que me preguntan digo que estamos en el mejor momento de la banda, siempre estamos en una evolución", acota Parla. Con influencias nacionales e internacionales del género ("Spinetta, Charly, Fito Páez, Cerati son mi Norte y los grandes solistas del Rock Argentino", marca Facundo), la banda supo imponer su propio estilo y cosechar numerosos elogios. Ese reconocimiento estuvo reflejado en constantes premios y menciones: fueron ganadores en varias ocasiones de la Encuesta de la revista de cultura rock La Negra; semifinalistas del concurso de bandas en The Cavern Club (2010, categoría: temas propios); primer puesto en el Segundo certamen "Exaltación Canta", organizado por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz (2011); Finalistas de RockBA 2014. Además, compartieron cartel con Los Pericos, Los Tipitos, Miranda, Los Auténticos Decadentes, Virus y Las Pastillas del Abuelo, entre otros. El primer trabajo de estudio de la banda llegó en 2012 : se llamó "Manto de color" e incluyó ocho temas propios. Cuatro años después, en julio de 2016, el grupo lanzó su segundo disco de estudio, "Rabiosa" con siete canciones originales. Ambos trabajos fueron producidos por Daniel Albano. ESTE DOMINGO EN BAIRES El reencuentro con el público de Buenos Aires será en "The Roxy Live", importante sala de la Capital Federal, este domingo 21 de octubre junto a la banda marplatense "As de Reinas" y "Cierta Gente". Rabiosa adelantará nuevo material (un nuevo EP que contiene dos canciones: "Viaje" y "El Portal"), con invitados y con la idea de mostrar el espíritu de esa gira por Estados Unidos. Las entradas se consiguen contactando a la banda en las redes sociales tiene fanpage de Facebook Rabiosamusica, Spotify y Youtube. "Si tienen ganas de conocer lo que hace Rabiosa es una gran oportunidad", sintetizó Slavin.

