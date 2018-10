Fue el miércoles por la tarde, mientras no había moradores. El botín fue de varios celulares y máquinas herramientas. Sospechan de vecinos del barrio. Varias máquinas herramientas y celulares entre otras pertenencias fue el saldo de un atraco que tuvo lugar el miércoles por la tarde en una vivienda sobre Güemes al 500, a metros de la barranca. Según explicó uno de los damnificados, se trata de una vivienda utilizada por varios trabajadores, cinco en total, que moran en Campana de lunes a viernes, dado que trabajan para una empresa contratista en las tareas de ampliación de la refinería Axion. Se ve que nos estudiaron los movimientos y saben que a la tarde no hay nadie porque todos nos vamos a trabajar", dijo la fuente, quien además radicó la denuncia en la DDI, y agregó: "No es el primer robo por el estilo que hay en el barrio y todos sospechamos de un grupito de muchachos que merodea por acá y nadie sabe bien a qué se dedican. Hace poco le quisieron entrar a una señora. Los vio en la medianera y empezó a los gritos y se fueron".



La entrada y las diferentes puertas fueron "barreteadas" por los malvivientes.



Ingresan a una vivienda del centro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: