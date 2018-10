Limpian un nuevo microbasural en la colectora sur

P U B L I C



La Dirección de Higiene Urbana concretó las tareas en la zona del barrio San Felipe. Los operativos para erradicar los microbasurales de la ciudad siguen concretándose en distintos sectores de la ciudad. Y este jueves por la mañana, la Dirección de Higiene Urbana del Municipio estuvo trabajando en colectora sur, a la altura del barrio San Felipe. Las tareas se llevaron a cabo con una minicargadora bobcat y la colaboración de un camión para recolectar y trasladar las ramas y los desechos y residuos de todo tipo arrojados a un costado de la colectora. "Por pedido del intendente Sebastián Abella estamos redoblando los esfuerzos para erradicar los microbasurales porque no solo tiene que ver con la imagen que damos como ciudad sino que representan un peligro para los vecinos atento a que se pueden convertir en focos de infección y atraer roedores. Pero con ello solamente no alcanza, necesitamos la colaboración de cada vecino. No se puede tirar basura en cualquier lado", remarcaron desde dicha dirección municipal.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos no tirar basura a la calle para evitar daños mayores.

#HigieneUrbana se realizan tareas de limpieza integral y remoción de residuos en colectora Sur, de San Felipe pic.twitter.com/m3H4ZxUxrm — MunicipalidadCampana (@campanagov) 18 de octubre de 2018

