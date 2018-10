Madres Unidas de Campana: "Cuando las cosas se hacen con amor todo es posible"

P U B L I C



Así lo expresó Fabiana Gómez, presidenta de Madres Unidas de Campana en una nueva suelta de globos en el Parque Urbano. El evento contó con números artísticos y por sobre todas las cosas, un mensaje concientizador para todas las familias. Una tarde marcada por la emoción, tuvo como escenario el Parque Urbano de nuestra ciudad. Allí, el grupo Madres Unidas de Campana el pasado domingo organizó un nuevo encuentro para homenajear a sus ángeles: seres queridos que partieron prematuramente de nuestro mundo víctimas de la violencia o los accidentes de tránsito. Desde el mediodía, las familias que conforman la institución propusieron una tarde con música y sol, pero también con testimonios conmovedores de quienes luchan por salir adelante, más allá de la pérdida. En este sentido, Fabiana Gómez, presidenta e impulsora del grupo aprendió a combinar lágrimas y sonrisas: "Es un evento para recordar y no olvidar, llorar, bailar, reírse, no es olvidar. La vida es seguir por los que están y los que no están es saber que se nos adelantaron solamente", expresó a los medios. Artistas y grupos musicales amenizaron la jornada, que con el correr de las horas fue colmando el Parque, entre los que se destacan alumnas del ballet de Claudia Giuppone, el Studio de Danzas y Artes de Nilda Caballero, el grupo musical Los Abuelos del Folclore, Sara Aguilar y su grupo de zumba, Javier García/Luján Solís pareja de tango y el Ballet Rakasa. También hubo espacio para que los integrantes de la entidad mostraran los trabajos en manualidades que realizan. El sol comenzaba a "aflojar" cuando la emoción cobró intensidad, con la suelta de globos que vistió el cielo de blanco. De fondo el himno de la Campaña Estrellas Amarillas compuesto por Aldo Tello. En cada uno de ellos, un mensaje para quienes desde arriba vigilan, orgullosos, la fuerza de quienes quedan peleando por darle un sentido especial a sus vidas, tras el duro revés que la misma les dio. Y que mejor, que responderle con amor, y solidaridad. "Se trabaja todo el año para lograr esto que nos costó mucho, cuando las cosas se hacen con amor todo es posible". Luego adelantó "pasado mañana ya estamos planeando lo que se realizará el año que viene". Casi con lágrimas en los ojos, Gómez expresó "la vida es una sola, es el hoy, el más allá no lo sabemos porque es un misterio la muerte, que los jóvenes se den la posibilidad de vivir, disfrutar pero haciendo las cosas bien, cuidándose porque si ellos no se cuidan, nadie los va hacer por ellos". Se invita a los vecinos a que conozcan y se acerquen los sábados de 15 a 18 horas en Capilla del Señor 781.



#Dato Madres Unidas de Campana realizó su tradicional suelta de globos en el Parque Urbano en recuerdo de sus hijos fallecidos
Madres unidas de Campana...

Madres Unidas de Campana: "Cuando las cosas se hacen con amor todo es posible"

