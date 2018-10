CELULARES; AMPLÍAN PLAZO: el plazo para registrar teléfonos celulares con líneas prepaga fue extendido por el Enacom.- SHEILA APARECIÓ MUERTA: la nena de 10 años que estaba desaparecida en San Miguel, fue encontrada muerta este jueves.- BIENES PERSONALES: el oficialismo avanzó con el dictamen de mayoría para la reforma del impuesto a los Bienes Personales.- DÓLAR A $37,51: segunda suba al hilo.- SHEILA APARECIÓ MUERTA Sheila Ayala, la nena de 10 años que estaba desaparecida desde el domingo en el partido bonaerense de San Miguel, fue encontrada muerta este jueves dentro de una bolsa en una medianera lindera al predio en el que era buscada. Según confirmó el comisario mayor Jorge Figini a la prensa, "el cuerpo que fue encontrado es el de una menor y estaba dentro de una bolsa en un lugar muy pequeño donde había mucha basura". Indicó, además, que el lugar del hallazgo, está contiguo al predio usurpado en el que viven más de 50 familias, entre ellas, el padre de Sheila. Figini dijo que hasta el momento no había detenidos y que "la única hipótesis" que se trabaja "es la de una muerte violenta". Primeramente había trascendido que el cuerpo había aparecido en cercanías a la casa del hermano del padre de la niña, de nombre Martín Ayala, que minutos antes había sido llevado por la Policía a la comisaría local. Los investigadores sospechan, según trascendidos, que el tío de la nena tendría al menos que ver con la desaparición de Sheila o estaría encubriendo algo. Tras conocerse la noticia, vecinos de la niña comenzaron a tirar piedras contra los efectivos policiales que trabajaban en el lugar por lo que la Policía comenzó a disparar balas de goma para dispersarlos. BIENES PERSONALES El oficialismo logró este jueves avanzar con el dictamen de mayoría para la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. La iniciativa no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado "golpea a la clase media". Sólo Argentina Federal se sumó al dictamen de Cambiemos, con la excepción de Diego Bossio, en tanto que el Frente para la Victoria y el Frente Renovador lo rechazaron. La iniciativa plantea que a partir del 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25% (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5% entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000. DÓLAR A $37,51 El dólar anotó ayer su segunda suba al hilo este jueves a $ 35,61 para la compra y a $ 37,51 para la venta, según el promedio de las principales entidades financieras que releva el Banco Central. La punta compradora se movió en la franja de $ 35,25 y $ 35,75, mientras que para la venta se ubicó entre los $ 37 y los $ 37,70. CELULARES: AMPLÍAN PLAZO El plazo para registrar teléfonos celulares con líneas prepaga fue extendido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debido a la cantidad de inscripciones realizadas hasta este jueves. "A raíz de la gran cantidad de usuarios que se registraron, se decidió ampliar la fecha para que aquellos que aún no nominaron sus líneas Prepagas, puedan hacerlo hasta el 31 de octubre", señala un comunicado emitido por la entidad. El organismo aclara que las líneas que no hayan sido registradas con posterioridad al 31 de octubre podrían ser suspendidas temporalmente y que el objetivo de extender el plazo es conseguir que la mayor cantidad de líneas sean nominadas



Breves: Noticias de Actualidad

