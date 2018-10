Noche de estrellas

A través de la española Codorniú Raventós, Vinum presentó una inolvidable degustación de cavas españoles. Hoy, a partir de las 18, hay cata promocional. Es sin cargo y con entrada gratuita.

"¡Venid hermanos, estoy bebiendo estrellas!" Esa famosa frase es la que, se comenta, exclamó el monje benedictino Dom Perignon la primera vez en la que, por error, descubrió el método de fabricación del Champagne, vino espumante por antonomasia.

Su émulo español es el Cava, y la bodega insignia es la Codorniú Raventós, manejada por la misma familia desde 1551, es la empresa privada española que se encuentra en actividad y maneja otras 7 bodegas en diferentes puntos del planeta.

Con ese legado a cuestas, el sommelier tandilense Alejandro Martínez volvió a Vinum para presentar una privilegiada seguidilla de espumantes de alta gama traídos desde el otro lado del Atlántico.

Así, mientras Pablo Dapian distribuía entre las mesas delicatesen tales como tostaditas calientes de pan de remolacha con una lonja de pera cubierta por queso azul fundido, Martínez daba otra clase magistral. En esta oportunidad, se pudo degustar el Cuvee Barcelona; los dos Gran Reserva Anna Codorniú (el Blanc du blanc Brut y el Brut Rosé); el María Codorniú Reserve Brut Nature; finalizando con los Gran Codorniú Reserva y Rosado; Jaume Codorniú.

HOY SIN CARGO

Esa fue la segunda visita de Alejandro Martínez en pocos días al reducto de Alberdi 678. A fines de septiembre, presentó en Vinum una selección de la colección de Bodega Séptima, subsidiaria argentina del Grupo Codorniú, que se encuentra en el kilómetro 7 de la Ruta 7, en Mendoza.

Fueron dos Gran Reserva: blends de Malbec, y Cabernet Savignon y Tanat con 18 meses en barrica; para luego desembarcar en la cuidada línea 10 barricas (dos años en barrica y 1 en botella) en Malbec, y Cabernet Savignon; más el Tanat 2011 aportado por Dapian que fue la rara gema de aquella noche.

Justamente hoy, a partir de las 18 a 20:30, se podrán volver a degustar en una cata gratuita y al paso, junto a otros productos de Bodega Séptima. "La idea es que se peguen una vuelta y prueben. Les gusta, no les gusta… y si les parece, se pueden llevar algo de la bodega y a precios de descuento", explica Dapian como si tal cosa. Será cuestión de hacerse un minuto, enfilar para el barrio del hospital y cerrar la semana de la mejor de las maneras. (Después no digan que no les avisamos).