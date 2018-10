GPS: Cine Italia (Mitre 451, Escobar). Arte y Otra cosa (Castelli 532, Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate) Centro Cultural "El Bondi" (El Dorado 1518, Maschwitz). 17 Unidos (Moreno y Sivori, Campana). Biblioteca Popular 20 de Diciembre (H.Yrigoyen 514, Escobar). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Centro Cultural Pachamama (Jean Jaures 724). Craft Beer (Bv. D. F. Sarmiento 347, Campana). VIERNES Teatro La Rosa: Llega a la ciudad el conocido instagramer Lucas Spadafora. Mauri´s Bar: Tocarán "Sintiendo Lo Mismo" y "La Chivo Experience". Bisellia Teatro Bar: A las 21 tocará "Dark Side". Después de medianoche será el turno de "Ya Fue" y "Resprout". SuperFreak: Tocarán "Royal Bazar", "Ph5" y "200 Huesos". La entrada será gratuita. Biblioteca 20 de Diciembre: Tour "No nos pueden parar" con "Aeropajitas" (Perú), "Antibanda" (Uruguay) y "The Masakre". La entrada será a la gorra y las primeras 50 personas participarán por dos tatoos y remeras. El evento empieza a las 21. SÁBADO Mauri´s Bar: Tocarán "La Stone Rockers" con "Monos Contempo". Teatro La Rosa: A las 21 estarán los "Varietales Por Doquier", comedia improvisada única en la zona. 17 Unidos: Llega "El Master" Pereyra y su banda. Bisellia Teatro Bar: A las 15 llega "El show de Mauro Alan y la bruja Maruja", comedia infantil (las entradas se consiguen anticipadas por 150$). A las 21 habrá tributo a los Beatles a cargo de "Puente Beat" con entradas en puerta por 150$. Después de medianoche tocarán "Tabla Rasa" junto a "Los Gringos", "TTT2" y "Nai". Pachamama: Desde las 20 estará el "Devenir Bardieté" con música, lectura de autores y visuales. Arte y Otra Cosa: El cantautor Juano Siembra junto a Mauro Papalia presenta "Pueblo Interior". A las 21. Centro Cultural "El Bondi": "Ska contra el racismo", fiesta antifascista. Cine Italia: A las 20 se pasará de forma gratuita el documental "MIGUEL ABUELO ET NADA" en el marco del ciclo de cine rock organizado por la secretaría de cultura (Se puede llevar un alimento no perecedero). DOMINGO Craft Beer: Se festejará "La Oktober Fest" con bandas invitadas: "The Mhaplex", "Morning Coffee", "Stubidubi", "Mongoaurelio Visuti" y "The Bastardos". A partir de las 18:30.



El domingo festejan en Craft Beer la “Oktober Fest" con bandas invitadas, incluyendo a la inoxidable Visuti.



Agenda de Fin de Semana:

Del 19 al 21 de Octubre de 2018

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: