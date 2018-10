P U B L I C



Por la tercera jornada, el Tricolor buscará recuperarse de la derrota sufrida en Cañuelas frente al único invicto que tiene la Zona Norte "B". El partido comienza 21.30 horas en Chiclana 209. Por la tercera fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Regatas de San Nicolás en un partido que se disputará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Para el Tricolor será la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida en la segunda jornada como visitante ante Juventud Unida de Cañuelas por 73-71, después de haber derrotado a Defensores Unidos por 85 a 77 en el debut. Por su parte, Regatas llegará a Campana como el único invicto de la Zona Norte "B", después de dos victorias en fila como local: a Juventud de Cañuelas por 76-62 y a Ciudad de Saladillo por 82-63. La segunda fecha de esta Zona Norte "B" se completó con el triunfo de Platense de La Plata por 72 a 66 a Defensores Unidos en Zárate. De esta manera, las posiciones quedaron con Regatas como líder con registro de 2-0; con Ciudad de Campana, Ciudad de Saladillo, Platense de La Plata y Juventud de Cañuelas compartiendo la segunda posición con 1-1; y con Defensores Unidos cerrando la tabla con 0-2. La tercera fecha, además del encuentro que se disputará en nuestra ciudad, tendrá los siguientes partidos: Ciudad de Saladillo vs Defensores Unidos; y Platense de La Plata vs Juventud de Cañuelas. ZONA NORTE "A". Por la segunda fecha, Atenas de La Plata le ganó 80-70 a Los Indios de Junín; Independiente de Zárate venció como visitante 81-65 a Deportivo San Vicente; y Somisa de San Nicolás también triunfó a domicilio al superar 79-63 a Sportivo Pilar. Así, Somisa y La Plata mandan con registro de 2-0; Sportivo Pilar e Independiente tienen 1-1; y Deportivo San Vicente y Los Indios, 0-2. En tanto, la tercera fecha tendrá los siguientes encuentros: Los Indios vs Sportivo Pilar; Somisa vs Deportivo San Vicente; e Indpedendiente vs Atenas. ZONA SUR. Por la segunda fecha, Carlos Pellegrini de Punta Alta superó 69-58 como local a Sportivo de Mar del Plata; Sarmiento de Coronel Suarez cayó 77-61 en su casa ante Blanco y Negro de Coronel Suárez; e Independiente de Tandil ganó como visitante 82-65 frente a Teléfonos de Mar del Plata. Así, Independiente y Blanco y Negro son líderes con registro de 2-0; Sarmiento y Carlos Pellegrini tienen 1-1; y Sporting y Teléfonos cierran con 0-2. Por la tercera fecha jugarán: Sportivo vs Teléfonos; Independiente vs Sarmiento; y Blanco y Negro vs Carlos Pellegrini.

Ciudad recibe esta noche a Regatas de San Nicolás por una nueva fecha del Provincial

