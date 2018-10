El CCC terminó invicto la primera rueda del Clausura de la ABZC

P U B L I C



Le ganó 81-66 a Náutico Zárate como visitante y es líder de la Zona B. Volverá a jugar el domingo, cuando visite a Central Buenos Aires. Esa misma noche, Boat Club enfrentará a Independiente, también en Zárate. El equipo "alternativo" que Ciudad de Campana presenta en el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) terminó la primera rueda de la misma manera que la transcurrió: en ganador. Venció 81-66 como visitante y de esa manera extendió su invicto a cinco juegos para confirmarse en lo más alto de la Zona B, que tiene un juego pendiente entre Central Buenos Aires y el Campana Boat Club. Frente al Ancla, los dirigidos por Martín Trovellesi sacaron ventaja en los primeros dos cuartos, para luego administrar esa diferencia y liquidar el pleito en el último cuarto, logrando cerrar el juego sin sobresaltos. Joaquín Cazurro se destacó en el primer período con 9 de sus 18 puntos; y la puntería externa apareció en el segundo (cuatro triples de cuatro jugadores diferentes) para llegar 47-38 arriba al descanso largo. En la segunda mitad, la ofensiva del Tricolor perdió fluidez, pero con otra gran actuación del pivot juvenil Agustín Hernández (goleador con 23 puntos) y destellos de Joaquín Aguilar y Cazurro, el CCC firmó el triunfo para extender su buena racha. Ahora, las posiciones de esta Zona B están de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (5-0), 10 puntos; 2) Náutico Zárate (3-2), 8 puntos; 3) Central Buenos Aires (3-1), 7 puntos; 4) Independiente de Zárate (2-3), 7 puntos; 5) Honor y Patria de Capilla del Señor (1-4), 6 puntos; 6) Campana Boat Club (0-4), 4 puntos. El inicio de la segunda rueda tendrá los siguientes partidos: Independiente (Z) vs Campana Boat Club (domingo 20.00), Central Buenos Aires vs Ciudad de Campana (domingo 21.00) y Náutico Zárate vs Honor y Patria (miércoles 21.00) ZONA A Las posiciones son: 1) Defensores Unidos (4-0), 8 puntos; 2) Náutico San Pedro (3-1), 7 puntos; 3) Atlético Baradero (2-2), 6 puntos; 4) Belgranmo (1-3), 5 puntos; 5) Tempestad de San Antonio de Areco (0-4), 4 puntos. La segunda rueda de esta zona empieza con Defensores Unidos vs Náutico San Pedro (domingo 21.00) y Tempestad vs Atlético Baradero (sábado 20.00). Queda libre Belgrano. ZONA C Las posiciones son: 1) Sportivo Pilar (4-0), 8 puntos; 2) Porteño de General Rodríguez (3-1), 7 puntos; 3) Unión de Del Viso (2-2), 6 puntos; 4) Atlético Pilar (1-3), 5 puntos; 5) Universidad de Luján (0-4), 4 p`puntos. La segunda rueda de esta zona comienza con Universidad de Luján vws Atlético Pilar (lunes 21.00) y Porteño vs Sportivo Pilar (lunes 21.00). Queda libre Unión de Del Viso. ZONA D Las posiciones son: 1) Ingeniero Raver de Los Cardales (4-0), 8 puntos; 2) Sportivo Escobar (3-1), 7 puntos; 3) Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (2-2), 6 puntos; 4) Independiente de Escobar (1-3), 5 puntos; 5) Capilla Racing (0-4), 4 puntos. La segunda rueda de esta zona inicia con Deportivo Arenal vs Sportivo Escobar (jugaban anoche, la cierre de esta edición) e Ingeniero Raver vs Independiente de Escobar (viernes 21.30). SÍNTESIS DEL PARTIDO NÁUTICO ZÁRATE (66): Nicolás Guerci (2), Tomás Estrada (12), Eros Repetto (11), Alexis Breunig (11) y Joaquín Cracco (20) (FI); Elián Espíndola (5), Guido Borelli (3), Ian Milani (3) e Ignacio Ramírez (2). DT: Sebastián Gaspe. CIUDAD DE CAMPANA (81): Santiago Fernández (9), Joaquín Aguilar (17), Joaquín Cazurro (18), Tomás Irisarri (6) y Agustín Hernández (23) (FI); Lucio Cadelli (4) y Francisco Irisarri (4). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 17-22 / 21-25 (38-47) / 16-14 (54-61) / 12-20 (66-81) JUECES: Gustavo Zukowski y Mariano Imosi. GIMNASIO: Náutico Zárate



TOMAS IRISARRI APORTÓ 6 PUNTOS EN LA VICTORIA SOBRE NÁUTICO ZÁRATE.



El CCC terminó invicto la primera rueda del Clausura de la ABZC

