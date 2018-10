P U B L I C



"De una vez por todas hay que dar el debate que se tenga que dar y llevarlo a la mesa", señaló Claudio "Chiqui" Tapia. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió ayer mover del 22 de noviembre al 29 de ese mismo mes la fecha de las asambleas ordinarias y extraordinarias, donde podría abrirse la puerta para que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas. "Se habló por arriba, pero recién la semana que viene se vamos a tomar una definición sobre la asamblea de las Sociedades Anónimas", dijo el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al salir de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA. "Hay una realidad que se está viviendo que para algunos es una necesidad y para otros no, pero hay que escucharlos a todos. De una vez por todas hay que dar el debate que se tenga que dar y llevarlo a la mesa", lanzó mientras salía raudamente de Viamonte hacia Aeroparque para viajar a Chile donde hoy se puede confirmar la destitución del uruguayo Wilmar Valdéz como representante de Conmebol ante FIFA, lo que allanaría el camino para que Tapia ocupe esa silla trascendente para el fútbol argentino. Según consigna el sitio DobleAmarilla.com.ar, la reunión de ayer tenía tres temas, pero el central fue el de llegar a aprobar el diseño del orden del día de las Asambleas ordinarias y extraordinarias en las que se votará si se modifica el estatuto de la Casa Madre y se abre las puerta a que los clubes puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. La primera decisión fue tirar el tema sobre la mesa, pero postergar una definición sobre el orden del día para la semana que viene cuando vuelva a reunirse el Comité Ejecutivo de AFA. Esto provocó que se decida postergar para el 29 de noviembre la fecha de estas asambleas que estaban previstas para el 22, con un trasfondo que sería la forma en que se realizaría la votación (votos secretos o identificados). Pero más allá de cómo se va a votar, hoy luce complicada la aprobación de las SAD. De los 43 asambleístas (22 de Superliga y 21 del Ascenso e Interior), tres cuartos deben apoyar ese iniciativa para que sea aprobada. Esto quiere decir que con que 11 clubes entre la Primera y el Ascenso se opongan, no habrá modificación de estatuto.

VILLA DÁLMINE CIERRA LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR A QUILMES El plantel de Villa Dálmine estará cerrando hoy su preparación de cara al encuentro de la séptima fecha que afrontará mañana sábado ante Quilmes, en un partido que se jugará desde las 20.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con arbitraje de Ramiro López. El Violeta llega a este compromiso sin suspendidos y si bien Emanuel Molina y Mariano Miño terminaron "tocados" ante Deportivo Morón el pasado sábado, estarían mañana a las órdenes del entrenador Felipe De la Riva. De confirmarse esta situación, el DT repetiría probablemente los mismos once titulares que presentó frente al Gallito. Esta séptima fecha de la Primera B Nacional comenzará hoy con tres partidos: Arsenal vs Deportivo Morón (15.30 horas), Almagro vs Ferro Carril Oeste (15.30) y Atlético Rafaela vs Olimpo de Bahía Blanca (21.00).

AFA:

El 29 de noviembre se realizaría la Asamblea por las Sociedades Anónimas

