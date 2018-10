EMPIEZA LA FECHA 9: hoy comenzará la novena fecha con tres partidos.- PRIMERA B METRO: la 12ª fecha comenzará esta tarde.- PRIMERA C: cinco encuentros pondrán en marcha hoy la 11ª fecha.- PRIMERA D: la octava fecha de la menor de las divisionales se abrirá hoy.- EMPIEZA LA FECHA 9 Hoy comenzará la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol con tres partidos, entre los que se destaca la visita de River Plate a Colón de Santa Fe desde las 21.15. Además, también juegan: Defensa y Justicia vs Talleres (19.00) y Vélez Sarsfield vs Gimnasia de La Plata (19.00). Pensando en que el martes iniciará la serie semifinal de Copa Libertadores frente a Gremio de Brasil, el DT Marcelo Gallardo dispondría hoy la siguiente formación para el Millonario: Germán Lux; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Luciano Lollo, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. La programación de la novena fecha de la Superliga continuará a partir de mañana con los siguientes encuentros: -Sábado: Godoy Cruz vs Aldosivi (13.15), Lanús vs Patronato (15.30), Boca Juniors vs Rosario Central (17.45) y Newells vs Tigre (20.00). -Domingo: Estudiantes vs Atlético Tucumán (13.15), Argentinos Juniors vs Unión (15.30), Independiente vs Huracán (17.45) y San Martín de Tucumán vs Racing Club (20.00). -Lunes: Belgrano vs Banfield (19.00) y San Lorenzo vs San Martín de San Juan (21.00). El líder del campeonato es Racing con 20 puntos, mientras que los escoltas son tres, todos con 15 unidades: Atlético Tucumán (un partido menos), Unión y Aldosivi. PRIMERA B METRO La 12ª fecha comenzará esta tarde con tres encuentros: el líder Deportivo Riestra (23 puntos) recibirá a San Telmo (12) desde las 15.00. Media hora más tarde arrancarán: Tristán Suárez vs Sacachispas y Talleres (RE) vs Almirante Brown. Luego, esta 12ª jornada tiene seis cotejos programados para mañana y uno para el domingo. PRIMERA C Cinco encuentros pondrán en marcha hoy la 11ª fecha de la Primera C. Se destaca claramente la visita del líder Deportivo Armenio (24 puntos) al tercero, Villa San Carlos (18). Además jugarán: Lamadrid vs Midland, Luján vs Cañuelas, Ituzaingó vs Victoriano Arenas y Central Córdoba de Rosario vs Berazategui. PRIMERA D La octava fecha de la menor de las divisionales se abrirá hoy con el duelo que sostendrán Yupanqui y Centro Español desde las 15.30 horas. En esta jornada, Puerto Nuevo quedará libre, por lo que recién volverá a jugar en la novena fecha, cuando enfrente como visitante a Argentino de Merlo en busca de la recuperación de las dos derrotas consecutivas que sufrió en sus últimas presentaciones (0-4 con Liniers y 0-1 con Argentino de Rosario).



