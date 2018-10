El delegado de la Regional de Trabajo fue detenido por extorsión y pedido de coimas

P U B L I C



Julio Amoroso fue aprehendido junto a un Inspector de Seguridad e Higiene luego de recibir 40 mil pesos de parte de un constructor de Escobar, quien previamente los había denunciado ante el Ministerio. La investigación fue realizada por la DDI Campana. Un escándalo. Eso sucedió en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ubicada en nuestra ciudad, donde su titular, Julio César Amoroso (58), y un Inspector de Seguridad e Higiene, Gustavo Domínguez (41), fueron detenidos en el marco de una causa que investiga extorsión y pedido de coimas. El operativo se concretó ayer en la sede de la calle Sívori, donde el empresario que denunció a los funcionarios provinciales se presentó a pagar 40 mil pesos en efectivo que habían sido previamente marcados por los investigadores, en una operación que fue supervisada por representantes del propio Ministerio de Trabajo bonaerense. La investigación comenzó luego que un arquitecto de Escobar, dueño de una empresa constructora, realizara la denuncia ante el Ministerio de Trabajo provincial en la sede central de La Plata. Según trascendió, el Inspector habría recorrido trabajos que su compañía se realiza en el country "Puertas del Lago", donde aseguró encontrar "varias situaciones irregulares" que podían obviarse de un informe oficial con un pago de 40 mil pesos. El arquitecto habría manifestado, incluso, que esas irregularidades eran inventadas. Luego de esta denuncia, "se trasladó la presentación a la Fiscalía (Descentralizada de Escobar) y se entregó toda la documentación requerida para avanzar con la investigación", informó el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Fue entonces que, bajo la supervisión del fiscal Facundo Flores, intervino un equipo de detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana, que a partir de tareas de campo, escuchas telefónicas y registros fílmicos confirmó el accionar de los denunciados y también estableció "más víctimas". Finalmente, se pactó para ayer la entrega de los 40 mil pesos, que fueron aportados por el Director de Contabilidad del propio Ministerio de Trabajo en 80 billetes de 500 pesos que fueron "fotocopiados y suscriptos". Así, concretada la entrega del dinero, los efectivos de la DDI procedieron a la detención de Amoroso (quien fue Secretario Privado del Intendente Sebastián Abella antes de ser nombrado Delegado Regional de Trabajo) y Domínguez y, a su vez, a secuestrar el dinero en efectivo y también legajos de inspecciones y dos teléfonos celulares. "Marcaban cosas pequeñas, insignificantes, que nada tenían que ver con la aprobación o no de una obra. Les decían que si no pagaban no iban a poder habilitarla", aseguraron desde el Ministerio de Trabajo.

LA CAUSA SE INICIÓ A FINES DE SEPTIEMBRE POR LA DENUNCIA DE UN CONSTRUCTOR DE ESCOBAR, LUEGO QUE EL INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN RECORRIERA UNA OBRA QUE REALIZA EN UN COUNTRY.





LOS 40 MIL PESOS FUERON APORTADOS POR EL PROPIO MINISTERIO EN 80 BILLETES DE 500 PESOS QUE FUERON “FOTOCOPIADOS Y SUSCRIPTOS"





GUSTAVO DOMÍNGUEZ, DE 41 AÑOS, SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO.





JULIO AMOROSO, DE 58 AÑOS, HABÍA ASUMIDO COMO DELEGADO REGIONAL DE TRABAJO EN AGOSTO DE 2016. ANTES SE DESEMPEÑÓ COMO SECRETARIO PRIVADO DEL INTENDENTE ABELLA. ABELLA DESTACÓ EL TRABAJO DE LA POLICÍA Y LA JUSTICIA EN LA DETENCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS "No vamos a avalar a ningún funcionario sospechado de corrupción", destacó. El intendente Sebastián Abella destacó el accionar de la Policía y la Justicia local tras la detención en nuestra ciudad de dos funcionarios de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo en una investigación por una presunta extorsión. "Es altamente positivo que la Justicia avance en el esclarecimiento de esta denuncia y que si estos funcionarios cometieron algún tipo de hecho ilícito reciban el castigo que merecen. No vamos a tolerar la corrupción bajo ningún concepto", destacó el intendente. Asimismo, el jefe comunal resaltó el trabajo de la DDI local que llevó a cabo la investigación y reunió los elementos probatorios que le solicitó el fiscal de la causa. "Esta gestión claramente condena este tipo de conductas que se están investigando, sea quien sea el funcionario en cuestión", concluyó Abella. #Dato Fue detenido el Delegado del Ministerio de Trabajo de Campana, Julio Amoroso. El intendente Abella destacó el trabajo de la policía y la justicia en la detención de dos funcionarios. “No vamos a avalar a ningún funcionario sospechado de corrupción", dijo. pic.twitter.com/mPGfW30A3R — Fernando Andrioli (@frandrioli) 19 de octubre de 2018

El delegado de la Regional de Trabajo fue detenido por extorsión y pedido de coimas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: