"Entre dos malos, elige ninguno de los dos; entre dos buenos, elige ambos." (Tryon Edwards) Hace mucho tiempo atrás yo me vi delante de una elección: entre lo malo que vivía y lo bueno para liberarme de las tentaciones y lujuria y darme una vida feliz y en paz. ¡Elegí cierto! Elegí lo "Bueno", y esa elección cambió toda mi vida y me enseñó el camino de la felicidad. A causa de mi sabia elección, hoy no tengo dificultades en escoger entre el odio y el amor, entre el perdón y la venganza, entre el egoísmo y la generosidad, entre los brazos encogidos y los brazos extendidos, entre buscar mis propios intereses y servir al prójimo. Elegí lo "Bueno" y eso ha hecho todo la diferencia en mi vida y en mi hogar. Lo "Bueno" ha cuidado de mí, ha mostrado el camino a seguir, me ha enseñado que las luchas, las decepciones, las frustraciones y todo lo más que parece negativo en mi vida son insignificantes delante de las grandes victorias y de las incontables bendiciones que tengo recibido de Dios. Elegí lo "Bueno" y ha sido bueno para mí haber hecho ésa elección. ¿Y usted, qué es lo que elige?.



¿A quién elegir: el malo o el bueno?

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: