La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/oct/2018 Opinión:

Noticias desde la ONU

Por Gustavo Parravicini









Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

Esta semana el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) difundió un informe lapidario de la ONU sobre la situación Argentina; el mismo fue elaborado por el Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (DESC),sobre el cumplimiento de nuestro País, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con rango constitucional. Comunica el CELS que "En el mismo se expresa la preocupación de la ONU por el impacto de las medidas de ajuste en la desigualdad social y la pobreza, y en la vigencia de los derechos a la salud, seguridad social, vivienda, tierra y alimentación", entre otros. También se refirió a la libertad sindical, el derecho al aborto legal, la concentración de los medios de comunicación y la situación de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los/as migrantes". El CELS elaboró siete informes junto con 55 organizaciones, como aporte a esta evaluación periódica, que dieron cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales. Muchos de los temas abordados fueron tomados como motivo de preocupación, incorporados a las observaciones y las recomendaciones del Comité: El Comité DESC cuestionó la meta de déficit cero para 2019 acordada con el Fondo Monetario Internacional, ya que agudizará el recorte del gasto social. Destacó el alto grado de desigualdad social en el país y criticó la reducción de las cargas impositivas a los sectores de altos ingresos. Recomendó que el Estado tome medidas para preservar e incluso fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Alertó sobre los riesgos de la degradación de ministerios claves para los derechos económicos, sociales y culturales al rango de secretarías. Recomendó que se garanticen su autonomía y sus funciones y que se aumenten los presupuestos, en particular para salud, trabajo y medio ambiente. Expresó preocupación por el aumento del desempleo en los últimos cinco años y el "alarmante incremento" registrado en el primer trimestre de 2018, que afectó de forma despro-porcionada a los/as jóvenes, las mujeres y los habitantes de zonas rurales. Condenó la existencia de restricciones a la libertad sindical y recomendó al Estado garantizar el derecho a formar y registrar sindicatos. Instó al Estado a proteger a las personas que participan enactividades sindicales". La idea de presentar este informe tiene como objetivo demostrar que no solo desde la oposición cuestionamos los resultados del modelo neo-liberal de Cambiemos, sino que también organismosinternacionales cuestionan el impacto del mismo y además, quizás lo más importante que este ya es medible, y valorable. Frente a esta dura e injusta realidad a la Alianza Gobernante en su carácter de responsable, no le queda otro camino que las especulaciones, las encuestas mentirosas y las operaciones políticas de la mano de los medios amigos, guardaespaldas del poder concentrado y de una justicia que acompaña el proceso de engaño con total impunidad. Los que nos oponemos a este modelo, debemos bregar para generar una agenda de acuerdos, que den por tierra los nefastos resultados aquí descriptos, en la calle, en las urnas y de forma contundente. Y como pueblo, recordar a quienes callaron y acompañaron este proceso desde los otros niveles del Estado, sin los cuales nunca se podría haber llevado acabo semejante desastre y me refiero claramente a los votos y silencios aportados desde lo Provincial y Local, silencios de complicidad y especulación, sobre el dolor de muchos argentinos.

