Sol Makena visitó a los alumnos del taller municipal de Teatro Infantil y Juvenil

La cantante adolescente que es furor en las redes sociales sorprendió a los niños y jóvenes que son parte de esta propuesta que cuenta con la colaboración de Adolfo Brutti. Los alumnos del taller municipal de Teatro Infantil y Juvenil recibieron a la cantante adolescente Sol Makena, con la intención de presentarle personalmente el trabajo que realizaron durante el año con sus canciones. En agosto, los alumnos utilizaron las canciones "Sólo debes creer" y "Cantar", las cuales formaron parte del homenaje al Director Adolfo Brutti, que cumplió 30 años de trayectoria en la ciudad. Durante septiembre y octubre, el Taller Municipal de Teatro Juvenil trabajó en una obra titulada "La vida en Canciones", la cual constó de 2 partes. La primera, presentada como una Introducción, mostró 4 situaciones en las cuales los protagonistas cantaron y bailaron las canciones "Adonde vayas iré", "No lo puedo explicar", "Bla, bla", "Sólo debes creer" y "La fuerza en mi canción". Esta parte de la obra intentó transmitir la teoría de que cada etapa de la vida tiene una canción específica o especial que la musicaliza. Los alumnos eligieron las canciones de Sol Makena, dado que la cantante terminó siendo una influencia muy importante para todos ellos desde que conocieron su música, presentada por su profesor meses atrás. La concejal de Cambiemos y madrina del Taller Marina Casaretto recibió a la artista en el salón Ezio Mollo en medio de una charla amena colmada de risas y anécdotas. "Me encantó conocerla y poder recibirla, tiene una energía increíble y estoy feliz de que los chicos puedan disfrutarla", remarcó Casaretto. Al recibir la visita desinteresa de Makena, los alumnos y el equipo del Taller, expusieron en una función estas actividades para mostrarle todo el trabajo realizado. Además, alumnas del Taller Infantil le dieron una sorpresa triple. Alma Gorordo, Candela Klocker y Sofía Castillo interpretaron a la cantante imitando su look, vestuario y coreografías. La relación entre Sol Makena y los integrantes de los talleres surgió a través de la red social Instagram, cuando los alumnos y profesores le enviaban a la artista los videos y fotos de cada trabajo que realizaban con su música. Al finalizar el espectáculo en el Teatro Pedro Barbero, y luego de tomarse fotografías con todos los niños, Sol compartió una merienda junto a todos los presentes. "Quiero agradecerle a Marina Casaretto, por haberme recibido, a los chicos, profesores, al Municipio, al intendente Sebastián Abella, y a todos los que trabajan para que los talleres de teatro, comedia musical y baile se realicen. Es maravilloso lo que hacen, ver tanto talento. Fue un honor para mi haber disfrutado de tan lindo espectáculo. Gracias por invitarme", manifestó Sol Makena en las redes sociales.

Los alumnos ofrecieron un divertido y colorido show.





Sol Makena disfrutó del espectáculo junto a Adolfo Brutti.





La concejal Casaretto, madrina del taller, recibió a la joven artista. Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/2F1SHMMhSP - Video sorpresa a Sol Makena - 17/10/2018 Campana). — Hudson (@Nico_Hudson) 18 de octubre de 2018

