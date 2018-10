DE LA RIVA, ¿TENTADO POR AGROPECUARIO? Después de los fuertes rumores sobre su posible partida a Patronato de Paraná y de aparecer entre los candidatos al banco de Atlético Rafaela, el nombre de Felipe De la Riva está nuevamente en el tapete por las versiones que lo ubican como el sucesor de Sebastián Saja como DT de Agropecuario de Carlos Casares. Sin embargo, desde Mitre y Puccini señalaron que no hay nada concreto al respecto. Para ese cargo en Agropecuario también suena Walter Nicolás Otta, según consignan medios de Carlos Casares, que anteriormente mencionaron como candidatos a Diego Cagna y Martín Palermo, entre otros. Ayer, tras la derrota de Morón ante Arsenal, "Nico" renunció a su cargo en el Gallito que en el actual campeonato acumula una victoria, tres empates y tres derrotas. El Violeta acumula cuatro partidos sin triunfos. Juegan desde las 20 horas en Mitre y Puccini. De la Riva repetiría la misma formación titular. Por la séptima fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine recibirá esta noche a Quilmes en un partido que se jugará desde las 20 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Ramiro López. Y si bien no se respiran aires de urgencia en las huestes Violetas, ganar se empieza a tornar fundamental para el equipo de nuestra ciudad, que suma cuatro partidos sin victorias (dos empates y dos derrotas) y ha dejado pasar una buena chance de tomar mayor margen en la tabla de los Promedios (le lleva tres puntos a Los Andes, el peor de los conjuntos que dividen por la misma cantidad de partidos). Se sabe: los dirigidos por Felipe De la Riva comenzaron la temporada de gran manera, con victorias sobre Instituto y Temperley y ganándole 2-0 a Mitre. Sin embargo, el elenco santiagueño le empató el juego en los últimos 15 minutos y, desde entonces, este Villa Dálmine no ha sido el mismo, sobre todo en las áreas. Debe recuperar solidez y confianza en el aspecto defensivo y volver a tener efectividad frente al arquero rival (en el empate ante Morón falló tres oportunidades muy claras). En ese sentido, el DT uruguayo apuesta por los mismos nombres, tratando de regar de confianza a sus jugadores titulares y sabiendo que, en diferentes pasajes de estos seis primeros encuentros, el Violeta ha tenido momentos de muy buen rendimiento colectivo. Así, esta noche, Villa Dálmine formará con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Juan Pablo Lungarzo, Agustín Bellone, Marcos Martinich, Federico Recalde, Cristian Álvarez, David Gallardo y Marcelo Estigarribia. Por su parte, Quilmes llegará a Campana en medio de una campaña irregular que todavía no despierta las expectativas acordes a su historia: acumula 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Para este partido, el DT Marcelo Fuentes pararía 4-4-2 de arranque a su equipo con los siguientes nombres: Emanuel Bilbao; Raúl Lozano, Tomás López, Nicolás Ortiz, Braian Lluy; Cristian Zabala, Augusto Max, Mauro Bellone, Juan Imbert; Tomás Blanco y Federico Anselmo.

IJIEL PROTTI CONVIRTIÓ CUATRO TANTOS EN LAS PRIMERAS TRES FECHAS. EL VIOLETA NECESITA SU APORTE GOLEADOR. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 20: En 19 partidos, Villa Dálmine consiguió 2 victorias, Quilmes se impuso en 10 ocasiones e igualaron 7 veces. El Violeta marcó 12 goles, mientras que el Cervecero convirtió 25. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 9 veces: el Violeta ganó un encuentro (4 goles), Quilmes ganó 4 juegos (9 goles) y empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL QUILMES. Jugaron 10 partidos: Quilmes se impuso en 6 partidos (16 goles); Villa Dálmine ganó una vez (8 goles); y empataron 3 encuentros. LA ÚLTIMA VEZ EN CAMPANA. El sábado 17 de abril de 1993, por la 34ª fecha del Nacional B 1992/93, igualaron 0-0 con arbitraje de Carlos Trechuelo. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 23 de septiembre de 2017, por la 2ª fecha del Nacional B 2017/18, Quilmes se impuso 1-0 con gol de penal de Felipe Cadenazzi, en un partido en que Pedro Argañaraz cobró otros dos penales a favor del Cervecero (Martín Perefán le atajó uno a Cadenazzi, mientras que Nicolás Castro desvió el otro). APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 4 encuentros sin triunfos frente a Quilmes con 2 empates y 2 derrotas. Como local suma 2 partidos sin perder con una victoria y un empate. La última caída en Campana se remonta al domingo 25 de Febrero de 1990, por la 28ª fecha del Nacional B 1989/90: fue por 3 a 2, con goles de Daniel Robina y José Luis Irazoqui para el Violeta y de Emilio Kalujerovich, Marcelo Ruffini y Abel Blasón para el "Cervecero". GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Esteban Luis Mazzeo (2), Jorge Antonio Sotelo (1), Francisco Ramón Portillo (1), José Horacio Basualdo (1), Oscar César Moyano (1), Gustavo Bartolucci (1), Daniel Alejandro Robina (1), José Luis Irazoqui (1), Javier Edgardo López Báez (1), Germán Antonio Panichelli (1) y Omar Alberto Bastía (1). GOLEADORES DE QUILMES (25): Jorge Osvaldo Gáspari (3), César José Lorea (2), Omar Humberto Catalán (2), Ronald Pablo Baroni Ambrosi (2), Marcelo Fabián Ruffini (2), Jorge Raúl Sivina (1), Miguel Ángel Basílico (1), Miguel Eduardo Batalla (1), Víctor Martínez (1), Héctor Adrián Baillié (1), Jorge Alberto Ortega (1), Torales Espinoza (1), Luis Orlando Ibarra (1), Emilio Ángel Kalujerovich (1), Abel Darío Blasón (1), Guillermo Fabián Escalante (1), Carlos Miguel Scime (1), Juan José Paredes (1) y Felipe Cadenazzi (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL El sábado 22 de septiembre de 1990, por la 8ª fecha del Nacional B 1990/91, Villa Dálmine se impuso 1-0 como local VILLA DALMINE (1): Daniel Omar Gazzaniga; José Alberto Céliz, Oscar Ernesto Barrios, Fabián Horacio Anselmo y Francisco Antonio Marabelli (Germán Gabriel Del Pino); Javier Edgardo López Báez, Aníbal Daniel Elías Bustos y Antonio Fernando Labonia; Ariel Omar Cieri, Ariel Raúl Medri (Carlos Alberto Pereyra) y Víctor Hugo Meriggi. DT: Jorge Eduardo Dominichi. SUPLENTES: Adrián Fernando Palacios, Gustavo José Pitassi y Daniel Alejandro Robina. QUILMES (0): Alejandro Gustavo Mulet: Pablo Antonio Gioffré (Alfredo Daniel Grelak), Guillermo Fabián Escalante, Alfredo Santiago Juárez y Cristian Alejandro Montenegro; José Luis Acosta, Alberto Cristian Rodríguez y Silvano Francisco Espíndola (Martín Alejandro Di Diego); Hugo Néstor Rodríguez, Carlos Miguel Scime y Marcelo Fabián Rufini. DT: Hugo Manuel García. SUPLENTES: Carlos Daniel Castagneto, Javier Raùl Orengo y Mario Abelardo Gómez. GOL: PT 38m Javier López Báez, de penal (VD). EXPULSADOS: PT 22m Labonia (VD). ST 19m Montenegro (Q) y 45m Mulet (Q). INCIDENCIA: Tras la expulsión de Mulet, como Quilmes ya había realizado los 2 cambios reglamentarios, el jugador Néstor Rodríguez ocupó el arco. CANCHA: Villa Dálmine ARBITRO: Luis Alfredo Pasturenzi #FútbolProfesional | Estos son los valores de las entradas para el partido frente a Quilmes. Comienza 20.05 horas en Mitre y Puccini. #DaleViola. pic.twitter.com/wTTIg8Kka5 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 20 de octubre de 2018 #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 20.05 horas recibimos a Quilmes por la 7° Fecha del Nacional B. ¡No podés faltar, te esperamos en Mitre y Puccini! #DaleViola. pic.twitter.com/QDRR8EBFfe — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 20 de octubre de 2018

Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe a Quilmes con la idea de volver a la victoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: