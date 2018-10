Le ganó 1-0 a Deportivo Morón. Otta renunció tras la derrota.

Ayer comenzó la séptima fecha del campeonato de la Primera B Nacional, en una jornada en la que se destacó el triunfo de Arsenal de Sarandí 1-0 como local frente a Deportivo Morón, en un encuentro en el que se enfrentaron los últimos dos técnicos campeones con Villa Dálmine: Walter Otta, quien renunció tras la derrota, y Sergio Rondina.

Con estos tres puntos, el equipo de Sarandí llegó a los 14 y quedó como escolta, a tan solo uno del líder Nueva Chicago, aunque con dos partidos más que el conjunto de Mataderos.

En tanto, también ayer, Ferro venció 2-1 como visitante a Almagro, mientras que al cierre de esta edición se enfrentaban Atlético Rafaela y Olimpo de Bahía Blanca.

La fecha continuará hoy con cinco encuentros, porque además de Villa Dálmine vs Quilmes también jugarán: Los Andes vs Guillermo Brown (12.00), Agropecuario vs Independiente Rivadavia (18.00), Santamarina vs Temperley (20.00) y Platense vs Brown de Adrogué (20.05).

Mañana, en tanto, se enfrentan: Defensores de Belgrano vs Chacarita (14.35), Gimnasia de Jujuy vs Mitre (17.00) y Gimnasia de Mendoza vs Sarmiento (17.00). El lunes, la fecha se cierra con Central Córdoba (SdE) vs Nueva Chicago (20.05).