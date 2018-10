En estas últimas tres fechas, el Tricolor definirá el segundo ascenso directo a Segunda División. Actualmente está igualado con Mercedes Rugby.

Por la novena fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Atlético San Andrés en el primero de sus últimos tres partidos de esta segunda fase en la que busca uno de los dos ascensos directos a la Segunda División.

El primero de esos boletos sería para Del Sur Rugby, cómodo líder con 34 puntos de este Grupo Ascenso. En tanto, el segundo presenta una lucha mano a mano entre el Tricolor y Mercedes Rugby, igualados en el segundo puesto con 26 unidades.

En la fecha pasada (disputada el 6 de octubre), ambos consiguieron victorias con punto bonus y se mantuvieron empatados, aunque el equipo de nuestra ciudad cuenta con ventaja deportiva por haber ganado los dos encuentros que disputó frente a Mercedes esta temporada.

Hoy, en esta novena fecha, Ciudad de Campana visitará a Atlético San Andrés (sólo sumó un punto en este Grupo Ascenso), mientras que Mercedes recibirá a Beromama, equipo que se encuentra en la novena posición con 13 unidades.

Para este compromiso, el coach Tricolor César Gigena dispondrá la siguiente alineación: Leonardo Vega, Santiago Sauton, Gabriel Pujol; Andrés Moreno, Laureano Salas; Carlos Díaz, Adrián Lugo, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Julián Agostino, Franco Pittari, Franco Velázquez y Nazareno Alaguibe.

Las dos últimas fechas se jugarán en los siguientes dos fines de semana y tendrán al CCC enfrentando a San José y Tiro Federal de Baradero y a Mercedes jugando frente a Virreyes y San Marcos.

FECHA 9: Atlético San Andrés vs Ciudad de Campana; Mercedes Rugby vs Beromama; Tiro Federal de Baradero vs Virreyes; San José vs San Marcos; Sociedad Hebraica vs Del Sur Rugby. Libre: Los Pinos.

POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 34 puntos; 2) Ciudad de Campana y Mercedes Rugby, 26 puntos; 4) Virreyes y San Marcos, 20 puntos; 6) Tiro Federal de Baradero y Los Pinos, 18 puntos; 8) San José, 16 puntos; 9) Beromama, 13 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto.