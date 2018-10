Cayeron 23-22 como visitantes y perdieron la cima de la Tabla General del año. Las Damas juegan este sábado frente a Villa Modelo. La Primera Caballeros del Campana Boat Club perdió el pasado domingo por 23 a 22 frente a Universidad de Luján "C" por la novena fecha del Torneo Clausura de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Godoy acumula ahora cinco victorias y tres derrotas en el Clausura. Así suma 18 puntos y se ubica en la cuarta posición por detrás de Universidad de Luján "C" (24), Auxiliar Merlo "B" (20) y All Boys (19). Sin embargo, la tabla más importante es la General, que reúne también los resultados del Torneo Apertura que el CBC ganó de forma invicta. Los tres mejores de esa clasificación ascenderán directamente a Quinta División, mientras que el cuarto jugará un repechaje. En esa tabla, el equipo Celeste se encuentra en el segundo lugar con 51 puntos, uno menos que UNLU "C" (52). Y por detrás aparecen Auxiliar Merlo "B" (48) y All Boys (47). Son los cuatro equipos que están peleando el ascenso palmo a palmo. La 10ª fecha del Clausura se jugará el próximo domingo 28 y tendrá al Campana Boat Club recibiendo a Instituto San Pablo Wilde, mientras que Auxiliar Merlo "B" visitará a Banfield "B". En tanto, All Boys y UNLu "C" tendrán fecha libre. Después de esa 10ª fecha quedarán solamente tres jornadas, aunque al CBC le restarán dos compromisos (Bomberos de La Matanza y Platense "B"), dado que en la 12ª queda libre. JUEGAN LAS CHICAS Hoy sábado se estará disputando la novena fecha del Torneo Clausura de Cuarta División Femenina de la FEMEBAL que tendrá a la Primera Damas del Campana Boat Club visitando a Villa Modelo. Las dirigidas por Eduardo Godoy comparten la 9ª posición de este Clausura con San Lorenzo y Municipalidad de Almirante Brown: los tres acumulan 14 puntos, producto de tres victorias y cinco derrotas. En tanto, en la Tabla General de la temporada 2018 de Cuarta División, las Celestes tienen 40 puntos y se ubican en el octavo lugar, aunque lejos de las primeras posiciones que ocupan Nuestra Señora de Luján "B" (62 puntos), CEDEM Caseros (57) y Club Burzaco (56).

LOS MAYORES DEL CBC VOLVERÁN A JUGAR EL DOMINGO 28, CUANDO RECIBAN A INSTITUTO SAN PABLO WILDE.



Handball:

Los Mayores del CBC perdieron frente a Universidad de Luján "C"

