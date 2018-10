Tras una fecha suspendida y el parate por los Juegos Olímpicos de la Juventud, las Celestes no juegan desde el 22 de septiembre. Esta tarde, como locales, buscarán el batacazo para seguir con chances de conseguir el doble ascenso. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club volverá a jugar esta tarde por la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitana después de 28 días. El 22 de septiembre, las dirigidas por Adrián Zottola cayeron como visitantes por 3 a 1 ante el líder San Isidro Club "C". La fecha siguiente fue suspendida por lluvias y luego llegó el parate por la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", en los que el hockey nacional obtuvo dos medallas: bronce los varones y oro "Las Leoncitas" (en ambos casos, en la modalidad Hockey 5). Hoy, en la cancha "Héctor Tallón", las chicas del Boat Club tendrán un difícil compromiso: enfrentarán al otro de los líderes, Camioneros. Lo harán con la obligación de ganar para mantener con alguna chance el sueño del segundo ascenso (el CBC ya consiguió un ascenso de categoría, pero en este torneo de Reubicación se pone en disputa un segundo, a la categoría "D"). Actualmente, el CBC está cuarto con 11 puntos en 7 encuentros, mientras que SIC "C" tiene 22 en 8 y Camioneros 19 en 7. La distancia es grande y sólo restan cuatro partidos. El resto de la jornada de este sábado, que es la finalización de la octava fecha, tendrá solamente dos partidos más: San Carlos "B" vs. Universitario de La Plata "C" y Ferrocarril San Martín "C" vs. Los Pinos. La actividad en el club de la ribera de nuestra ciudad comenzará a las 9.00 con los encuentros de las divisiones menores. A las 14:30 será el turno de la Intermedia y a las 16, como siempre, el partido de Primera División.

EL CBC TENDRA UN DURO COMPROMISO FRENTE A UNO DE LOS LÍDERES DEL REUBICACIÓN E-F.



Hóckey sobre Césped:

Tras un mes de inactividad, las chicas del Boat Club reciben hoy a Camioneros

