PERDIÓ RIVER: en el inicio de la 9ª fecha de la Superliga, perdió 1-0 en su visita a Colón de Santa Fe.- JUEGA BOCA: recibirá hoy desde las 17.45 a Rosario Central.- PRIMERA B METRO: el líder Deportivo Riestra sufrió su primera derrota del campeonato.- PRIMERA C: la jornada 11 continuará hoy con Deportivo Merlo vs Leandro N. Alem y Argentino de Quilmes vs Deportivo Laferrere.- PRIMERA D: la programación continuará hoy con el duelo entre Argentino de Rosario vs Argentino de Merlo.- PERDIÓ RIVER Anoche, en el inicio de la 9ª fecha de la Superliga, River Plate perdió 1-0 en su visita a Colón de Santa Fe (gol de Gonzalo Bueno) en un partido que presentó un equipo alternativo pensando en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores que disputará el martes frente a Gremio de Porto Alegre. Ayer, además, Defensa y Justicia superó 2-0 como local a Talleres de Córdoba con goles de Gastón Togni y Matías Rojas, mientras que Vélez Sarsfield también se impuso como local por 1-0 sobre Gimnasia de La Plata con tanto de Jonathan Ramis. JUEGA BOCA Hoy, en la continuidad de la 9ª fecha de la Superliga, Boca Juniors recibirá desde las 17.45 a Rosario Central con una formación en la que Guillermo Barros Schelotto cuidará jugadores de cara al choque de semifinales de Copa Libertadores frente a Palmeiras. Así, el Xeneize alistaría hoy a Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Fernando Gago, Edwin Cardona; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Mauro Zárate. La jornada de este sábado se completa con Godoy Cruz vs Aldosivi (13.15), Lanús vs Patronato (15.30) y Newells vs Tigre (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Estudiantes vs Atlético Tucumán (13.15), Argentinos Juniors vs Unión (15.30), Independiente vs Huracán (17.45) y San Martín de Tucumán vs Racing Club (20.00). Y el lunes lo harán: Belgrano vs Banfield (19.00) y San Lorenzo vs San Martín de San Juan (21.00). PRIMERA B METRO El líder Deportivo Riestra (23 puntos) sufrió su primera derrota del campeonato al perder ayer 3-0 como local frente a San Telmo (15). También ayer, Tristán Suárez (12) goleó 3-0 en Ezeiza a Sacachispas (15), mientras que Talleres (7) venció en Remedios de Escalada a Almirante Brown (19) por 2-1. En la continuidad de esta fecha 12, hoy habrá seis encuentros: Atlanta vs Fénix (13.05 por TyC Sports), UAI Urquiza vs San Miguel, Flandria vs Estudiantes (en caso de ganar quedará como único líder), Acassuso vs Barracas Central, Deportivo Español vs All Boys y Comunicaciones vs Defensores Unidos. La programación se cierra mañana domingo con Colegiales vs J.J. Urquiza. PRIMERA C En el arranque de la 11ª fecha, Deportivo Armenio (líder con 25 puntos) igualó ayer sin goles en su visita a Villa San Carlos (3º con 19). Además, también jugaron: Lamadrid 2-1 Midland; Luján 1-1 Cañuelas; Ituzaingó 1-4 Victoriano Arenas; Central Córdoba (R) 3-1 Berazategui. Esta jornada 11 continuará hoy con Deportivo Merlo vs Leandro N. Alem (2º con 19 puntos) y Argentino de Quilmes vs Deportivo Laferrere. El domingo, en tanto, jugarán: El Porvenir vs Excursionistas y Sportivo Barracas vs Sportivo Italiano. Mientras que el lunes lo harán: Dock Sud vs San Martín (B). PRIMERA D En el comienzo de la 8ª fecha, Yupanqui venció 2-1 como local a Centro Español y alcanzó la línea de los 11 puntos, misma cantidad que tiene Puerto Nuevo. La programación continuará hoy con el duelo entre Argentino de Rosario vs Argentino de Merlo (en caso de ganar alcanzará al líder Juventud Unida, que tiene 14 puntos). Mañana domingo jugarán: Lugano vs Claypole, Central Ballester vs Real Pilar y Atlas vs Muñiz. En tanto, el lunes lo harán: Liniers vs Juventud Unida y Defensores de Cambaceres vs Deportivo Paraguayo.



Breves: Fútbol

