Furlán: "El movimiento obrero está obligado hoy por hoy a cumplir un rol protagónico"

El diputado nacional y secretario general de la UOM Seccional Campana-Zárate celebró el Día de la Lealtad junto a la militancia peronista campanense en el Club Alumni. Pidió "unidad" y criticó la política de Cambiemos.

El diputado nacional Abel Furlán celebró el Día de la Lealtad junto a la militancia peronista de Campana que el miércoles se dio cita en el Club Alumni.

"Por suerte, la militancia ha respondido hoy de una manera que nosotros debemos agradecer y nos debe llenar de alegría. Para nosotros es importante que la militancia empiece a mostrar que sigue con la mística de siempre, que tiene ganas de seguir trabajando, que tiene ganas de que el peronismo vuelva a recuperar el rol protagónico que nunca debió perder. Así que me parece que es un día de mucha felicidad para los peronistas", expresó Furlán en diálogo con la prensa.

"Yo no creo que haya compañeros que no quieran la unidad. Hay diferencias como las tuvimos siempre dentro del propio peronismo. Por ahí hoy hay quienes la potencian más a esas diferencias. Pero son diferencias, son matices, no son cuestiones de fondo. Si a cualquier compañero le preguntás si quiere que el peronismo recupere el Municipio de Campana, te va a decir que sí. Me parece que, en las cuestiones de fondo, no tenemos diferencia nadie con nadie. Por ahí tenemos diferencia de matices que, te vuelvo a repetir, siempre existieron, y que vamos a tener que ser capaces de sentarnos a limar esas diferencias para tratar de ir hacia el objetivo más importante que es la recuperación del Municipio. Y, por otra parte, también para que desde Campana se haga el aporte que hay que hacer para que podamos recuperar la provincia y desde la provincia poder recuperar la Nación. Me parece que este es el gran objetivo. Lo demás me parece que a medida que pase el tiempo se va a tener que subsanar", aseguró el legislador de Unidad Ciudadana.

Sobre el papel que debe jugar la clase trabajadora, expresó: "Yo creo que el movimiento obrero está obligado hoy por hoy a cumplir un rol protagónico. ¿Por qué digo esto? Porque es el que más está siendo golpeado, porque son los trabajadores los que más están sometidos a la pérdida de puestos de trabajo, a la pérdida del poder adquisitivo, a la falta de oportunidad. Y es la gente que representa el peronismo, es la gente que siempre se identificó con el peronismo, es la columna vertebral del peronismo. Así que yo considero que el movimiento obrero se tiene que replantear cómo encontrar esa unidad para potenciar al peronismo y para ser viable un proyecto que le devuelva la felicidad a nuestro pueblo".

Y señaló que el camino es la unidad. "No hay otra. Es sumamente importante y es casi excluyente la unidad del peronismo. Pero también tenemos que mirar hacia afuera, no alcanza solamente con la unidad del peronismo. Hay otros sectores de la sociedad que nosotros necesitamos incorporar y también hacerlos que participen del proyecto que puede ofrecer el peronismo. Con todo seguramente vamos a lograr el objetivo final que es recuperar el Gobierno de la Nación, la provincia y el Municipio", aseveró.

También expresó cuestionamientos hacia el gobierno de Cambiemos. "Vos sabés que yo soy de los que creen que el Gobierno no está cometiendo errores. Creo que el Gobierno está haciendo el libreto que le dieron para que cumpla. Es más: creo que hasta el propio presidente está superado en todos los condicionamientos y en todo lo que le imponen que tiene que hacer. Por eso digo que no hay error, no hay prueba. Creo que internamente están satisfechos de haber cumplido con creces el mandato que tienen, porque sino no puedo entender que el Gobierno siga profundizando una política de ajuste que somete ya no solo a las clases que más necesitan del Estado sino a la clase media, que todos los días pierde un poco más de poder adquisitivo. Basta con hacernos esta pregunta: ¿cómo estábamos los argentinos el 10 de diciembre (de 2015) y cómo estamos hoy? Y esta es una pregunta que yo digo hay que hacérsela todos los días cuando uno se levanta para entender qué es lo que realmente está pasando en Argentina. Esta política de ajuste ya la vivimos. Esta política de desindustrialización de Argentina ya la vivimos. Esta política donde el gobierno arma una crisis para hacernos creer que tiene un argumento para juntarnos, también ya la vivimos. Esta película donde los empresarios dicen `no tenemos mercado interno, no somos competitivos, no nos queda otra que cerrar` también la vivimos", declaró.

"¿Por qué sucede eso? Porque hoy miran para el costado y tienen una tasa de interés que les da el 75%. Estamos privilegiando la timba financiera en vez de privilegiar proteger el sistema productivo. Y esto es un grave error. Ellos lo saben que es un error para lo que significa tener como objetivo una Argentina desarrollada, mejor, como nos prometieron. La actual gestión nos dijo a todos los argentinos que el cambio era para mejor. Después de tres años no hay ninguna variable de la economía, ni social, ni cultural, que tenga que ver con que hayamos dado un paso hacia delante", añadió Furlán.

"Yo soy muy crítico desde el primer momento de este gobierno, ustedes lo saben, porque siempre supe que venían a hacer esto: vienen a poner a los trabajadores al mismo nivel que Chile, que Perú, que Colombia, y no se dan cuenta que por acá pasó el peronismo. Este peronismo que hoy está acá festejando el Día de la Lealtad. Y este peronismo que se siente rebelde para combatir con esta política. Ojalá podamos ofrecerle la unidad al pueblo argentina para que desde esa unidad podamos construir un proyecto político que contenga a todos los argentinos", manifestó el diputado nacional.

Y concluyó refiriéndose a la inflación. "Seguro que es mortal. Nosotros (los metalúrgicos) esta semana tuvimos que salir a abrir la paritaria porque los empresarios ya están negados. Pero están negados porque la política del Gobierno generó una situación donde el 50% de nuestra actividad metalúrgica tiene el 60% de capacidad ociosa. O sea: las pequeñas y medianas empresas tienen (ocupado) solamente el 40% de la capacidad productiva. Cada día ven como se deteriora más el consumo, porque la política de ajuste lleva a que no haya actividad económica. Y si no hay actividad económica, entramos en el circulo vicioso que es que el que produce no tiene a quién venderle, y el que quiere comprar no tiene dinero para hacerlo. Entonces el dueño de la pyme termina cerrando porque no tiene otra alternativa. Yo creo que este es el grave problema que tiene Argentina. Y cuando vamos a pedir recomposición salarial, nos encontramos con que las empresas están deliberando si van a seguir abierta o van a tener que cerrar", finalizó.