El titular del PJ local celebró el acompañamiento de la militancia en la celebración del Día de la Lealtad y abogó por un "reencuentro" del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, se refirió a los desafíos que afronta el peronismo local y se mostró optimista frente a una gran "reencuentro" del espacio. El historiador aseguró que el miércoles en el Alumni se vivía un clima "bien peronista, como todo 17 de octubre, con el ruido, el entusiasmo de la masa militante que se acercó a este acto para celebrar". "Así que estamos muy contentos, muy felices y por supuestos muy entusiasmados para construir una alternativa de poder en Campana", aseguró Trujillo. "De hecho, nosotros estábamos invitados a participar del acto en Merlo, pero decidimos priorizar el contacto con nuestros militantes, estar aquí, cantar la marcha peronista con nuestros compañeros y compañeras", añadió. "Creo que todos los sectores del peronismo tienen que manifestarse. Creo que la síntesis va a surgir, acá en Campana lo está haciendo. Yo creo que es una buena señal no solo de cara al peronismo sino que fortalece a toda la democracia argentina", sostuvo. El historiador recordó que "el 17 de octubre de 1945, justamente en la Plaza de Mayo, un pueblo ruidoso como este salía del subterráneo, salía del subsuelo de la Patria, y lo hacía con orgullo de trabajador". En ese sentido, señaló que "el peronismo nació ese día, pero hoy tenemos que cuidarlo". "Y casi 75 años después el compromiso está en restaurar esa mística y no solo eso, sino darnos mucha fuerza de cara a reconstruir la esperanza del pueblo argentino", aseveró. "Creo que no solo un ánimo y una alegría como la que vivimos hoy acá, sino también un ejercicio de responsabilidad política donde nos demos espacios de reencuentro como este, donde podamos ver en el compañero no un adversario sino un compañero, y esa es la única manera en que los peronistas reconocemos el triunfo. Lo cantamos en nuestra marcha: todos unidos triunfaremos. Y eso es un mandato que debemos respetar", manifestó Trujillo. "Creo que también hay un clima de necesidad. Los trabajadores, muchos vecinos, nos pedían un acto como este. No por la efeméride, ni por el hecho histórico, sino por el gesto de unidad. Y ese es el lema: lealtad, unidad y movimiento", concluyó.

