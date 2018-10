Dos vecinos iban a bordo del "vuelo de terror" de Aerolíneas que volvía de Miami

P U B L I C



Regresaban de vacaciones y vivieron momentos dramáticos cuatro horas antes de aterrizar en Ezeiza, cuando su avión enfrentó de manera imprevista una zona de fortísima turbulencia, contó el reconocido músico Cristian "Ratola" Gigena. Lo que se suponía sería el tranquilo regreso de unas soñadas vacaciones en Miami, terminó convirtiéndose en el peor vuelo de sus vidas para dos jóvenes vecinos, pasajeros del vuelo 1303 de Aerolíneas Argentinas que sufrió fortísimas turbulencias cuando atravesaba cielo brasileño. El episodio se registró el jueves a bordo de un Airbus A330-223 con destino al Aeropuerto internacional de Ezeiza en el que viajaban 192 pasajeros, entre ellos la pareja compuesta por el reconocido músico campanense Cristian "Ratola" Gigena y Florencia Lapegüe. En diálogo con La Auténtica Defensa, el artista contó los dramáticos momentos vividos arriba del avión, que dejaron como saldo 15 heridos y obligaron a desplegar equipos de emergencia en tierra. "Veníamos lo más tranquilos a la hora de comer, ya habían servido el almuerzo y estaban pasando de nuevo para darnos algo de tomar, (cuando) pega un sacudón zarpado el avión. La gente estaba toda suelta porque no había orden de tener el cinturón ni nada", relató el músico. La intensa turbulencia no duró más de un minuto, aunque alcanzó para transformar el hasta entonces placentero viaje en una pesadilla. El vecino contó que a los dos fuertes sacudones que hicieron temblar la gigantesca aeronave le siguieron dos descensos en "caída libre tremenda", durante las que "voló todo: bebidas y comidas quedaron pegadas a las paredes, un nenito que estaba cuatro asientos más adelante se quemó con café o té, el carro de la comida pegó contra el techo". Pertenencias personales de los pasajeros terminaron desparramadas por el piso y en otros asientos. Varias personas terminaron con golpes, cortes y raspones. Florencia, la novia de Gigena, fue una de ellas, por lo que fue atendida en Sanidad tras aterrizar en Ezeiza. A través de un comunicado, Aerolíneas Argentinas confirmó que fueron 15 los "heridos leves", de los cuales 8 fueron derivados para un segundo control. En tierra, esperaron al avión servicios médicos y efectivos policiales. También la prensa, que se había congregado en el aeropuerto a la espera del gremialista Pablo Moyano que volvía del exterior envuelto en un escándalo judicial. La línea aérea de bandera precisó que "las turbulencias se producen cuando dos masas de aire de distinta temperatura o bien de distinta velocidad chocan". Estas pueden producir "movimientos bruscos" en las aeronaves de acuerdo a su intensidad "aunque de ningún modo ponen en riesgo la seguridad de la aeronave", aseguró la compañía. Después de esos 60 segundos de pánico, el vuelo pudo proseguir su ruta de acuerdo a lo planeado. Gigena indicó que el capitán habló a los pasajeros para intentar llevarles tranquilidad, aunque redundó en un "lenguaje muy técnico" que poca fue la calma que logró transmitir. "La gente estaba angustiada después de eso porque fue fulero. Viéndolo hoy, si lo hubiese pensado como turbulencia hubiese tenido más tranquilidad; pero en ese momento para mí el avión se estaba cayendo", confesó el músico, quien a pesar del violento episodio se permite mirarlo con cierta ironía: "No quise subir a la montaña rusa en Disney y me la comí igual". ¿Puede un avión caerse por turbulencias? "Ayer hablé con alguien que es piloto y me decía que hay cosas que no están previstas. Lo que nos pasó se podría haber evitado sí otro avión hubiese pasado por allí minutos antes y lo hubiese reportado, sino no se ve", explicó Gigena este sábado, en contacto con La Auténtica Defensa. Pero por más fuerte que la turbulencia encontrada en pleno vuelo sea, son bajísimas las probabilidades que pueda derribar un avión de fuselaje ancho moderno. De hecho, no hay registros en la historia reciente de la aviación comercial de que una aeronave de las características del Airbus A330 se haya estrellado debido solo a condiciones climáticas. Aviones de pasajeros como los utilizados para conectar sin escalas rutas internacionales como Miami-Ezeiza pueden resistir sin problemas violentas ráfagas de aire, pedazos de hielo formados en nubes de grandes altitudes e incluso el impacto directo de un rayo. A bordo existen equipos con información climática no solo de origen satelital sino también elaborada por aparatos instalados en el propio avión, lo que permite a los pilotos desviar el curso de la aeronave para esquivar o salir de zonas turbulentas, que a pesar del bajo riesgo que implican siempre es preferible evitar. En junio de 2009, un Airbus A330 de Air France -similar al operado por Aerolíneas Argentinas en su ruta Miami-Ezeiza- se estrelló en el océano Atlántico durante su trayecto desde Río de Janeiro a París. Todas los 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo murieron. La investigación posterior reveló que el avión de Air France entró en una zona de fuerte turbulencias que congelaron los tubos pitot (indicadores de velocidad) y ocasionaron la desconexión del piloto automático. Sin embargo, fue la mala respuesta de los pilotos a la situación lo que terminó haciendo caer a la aeronave al mar, ya que el Airbus siempre se encontró en perfectas condiciones para recuperarse de la entrada en pérdida inicial y seguir volando.

“Ratola" y Florencia regresaban de unas vacaciones y los sorprendió la turbulencia

TURBULENCIAS Vieron lo del vuelo de #aerolíneas?

Adivinen quien no quiso montaña rusa en #Disney pero le tocó ese avión? — Cristian Gigena (@ratolaratola) 19 de octubre de 2018 EN MIAMI Anoche sonaron las primeras canciones en #Miami. Que la música no pare de girar ♥️ pic.twitter.com/zadVAMf6QR — Cristian Gigena (@ratolaratola) 16 de octubre de 2018

Dos vecinos iban a bordo del "vuelo de terror" de Aerolíneas que volvía de Miami

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: