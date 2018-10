La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/oct/2018 Desaprobaron el pedido de interpelación a Abella







Fue por el rechazo del bloque de concejales de Cambiemos y la abstención de los tres ediles de la UV Calixto Dellepiane. El pasado jueves, el Concejo Deliberante no aprobó el proyecto de decreto convocando al intendente municipal a concurrir a una sesión extraordinaria con el fin de brindar "informes y explicaciones" respecto a las obras de remodelación y desagües pluviales en avenida Rocca, elaborado por los bloques Unidad Ciudadana-Partido Justicialista y Frente Renovador. En el inicio del debate legislativo, el concejal Carlos Cazador (Cambiemos) adelantó que su bloque no iba a acompañar el pedido de interpelación por haberse presentado a través de una moción de preferencia. A continuación, tomó la palabra el concejal Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane). Expresó: "Voy a hacer otra fundamentación, no la del artículo 52 (NdR: que regula las mociones de preferencia) que es un capricho y nada tiene que ver con el tratamiento de estos temas. Pero desde nuestra postura, este proyecto es parte de la grieta, lo que nosotros venimos planteando y venimos viendo que se da en este recinto, y de la que nosotros decidimos no formar parte". "Más allá de eso, nosotros tenemos muchos cuestionamientos que hacer respecto a la obra de la Rocca. Y ya que viene al caso, vamos a tratar de hablar varias de estas cuestiones que son importantes hacer mención en el recinto. Lo primero que hay que decir es que desde abril venimos solicitando informes sobre la avenida Rocca, fuimos de los primeros bloques que presentamos un proyecto sobre la posibilidad de modificaciones al pliego de licitación. Recordemos que este pliego fue aprobado en abril de 2017 y después se anunciaron obras, mejoras, ampliaciones de montos y obras que nunca fueron publicitadas debidamente, y nunca nuestro cuerpo legislativo tuvo acceso a dicha documentación. Por eso hicimos el pedido en el mes de abril, del que nunca recibimos respuesta hasta la fecha. Y es por eso que nosotros acompañamos el artículo 52 de este tema para tratarlo en este recinto, porque gracias a ello logramos algo importante y es que viniera el secretario Agostinelli a dar explicaciones respecto de la obra", aseveró Cantlon. "Para nosotros, el intendente municipal no tiene que venir a dar explicaciones todavía a este proyecto, porque la realidad es que podemos tener muchas interpretaciones de lo que dice el pliego, pero son solamente eso respecto del cumplimiento o no de la obra. Y todavía no tenemos la certeza, las pruebas concretas que efectivamente nos permita citar a interpelar. Porque hablemos también de la importancia de la institución de la interpelación: no me parece que una cuestión de posicionamiento política nos permita venir acá a plantear la interpelación de un intendente, me parece que lo tenemos que plantear con seriedad", manifestó. Por su parte, la concejal Calle dijo: "Este proyecto lo que hizo fue recoger un nivel de enorme de incertidumbre que nuestros vecinos y vecinas expresaron a partir de la tremenda inundación que sufrió la avenida Rocca hace poquitos días. Y digo incertidumbre porque aquí en enero de 2018 se publicó que se iba a realizar una obra de embellecimiento y puesta en valor de la avenida Rocca, y claramente se hicieron diversas apreciaciones respecto de esa obra, respecto de sus prioridades, lo discutimos aquí cuando todos los concejales aprobamos el convenio para recibir los recursos desde donde se financiaba esa obra, y también hicimos los planteos respecto a esta problemática que tenía la Rocca, que era una problemática preexistente, una problemática que se agrava a partir de un notable cambio climático, y la incertidumbre respecto a que algunas características de la obra como la nivelación de la vereda y de la calzada quizás generaban agravamientos en ese problema". Tras la inundación, Calle afirmó que "las redes sociales explotaron con demandas, con reclamos, con preguntas", por lo que manifestó "cuando se dice que este proyecto es surgido de una grieta, no llegó a comprender cuál es el sentido o el sentido de razonamiento que llevó a esa conclusión". "¿Por qué se eligió la figura de la citación al intendente? Él puede elegir si asistir o enviar a sus secretarios, ni siquiera está obligado. Y la citación tiene dos características: se hace en una sesión pública, extraordinaria, abierta, como son todas las sesiones (…) y además tiene o impone una obligatoriedad a esa información que tiene que brindar", explicó. Finalmente, el proyecto de interpelación fue rechazo por nueve votos negativos (Cambiemos), tres abstenciones (UV Calixto Dellepiane) y ocho positivos (UC-PJ y FR).

