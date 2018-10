PJ-UC: "Lamentablemente este hecho de corrupción salpica al Municipio"

Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se refirieron a la detención del Delegado del Ministerio de Trabajo, Julio Amoroso, investigado por pedido de coimas y extorsión a empresas. Los ediles confiaron en que "la Justicia aclare una situación por demás de escandalosa. Pero también el Intendente debe dar explicaciones sobre el accionar de sus funcionarios más cercanos, sobre todo de quien fuera su mano derecha". "Nos causa sorpresa, pero por sobre todas las cosas, preocupación respecto a esta grave denuncia que involucra al responsable local del Ministerio de Trabajo, quien además fuera mano derecha del Intendente siendo su Secretario Privado al inicio de la gestión". Las declaraciones corresponden al bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana, tras el hecho en el que Julio Amoroso y un inspector de dicho Ministerio, fueran detenidos por personal de la DDI. Los ediles confiaron en que "la Justicia aclare una situación que es por demás de escandalosa. Pero también el Intendente debe dar explicaciones sobre el accionar de sus funcionarios más cercanos. Lamentablemente este hecho de corrupción salpica al Municipio, y más allá de sus deseos de esclarecer el hecho, que son los mismos que tenemos todos; debe asumir una postura mucho más crítica y responsabilizarse sobre quien ocupó un cargo muy cercano a sus funciones, y a quien diera visto bueno para ocupar una función muy sensible como el Ministerio de Trabajo; ya que debiera defender los intereses de los trabajadores en tiempos donde el desempleo, los despidos, y la flexibilización laboral tienen mucha injerencia en la vida de los campanenses". La declaración conjunta de los integrantes del bloque peronista, indagó sobre las actuaciones del ex Secretario Amoroso al frente del Ministerio de Trabajo. "Hemos acompañado muchos reclamos de trabajadores en distintos conflictos, como los de Bopp, Bunge y Marine Sur; entre tantos otros, y lamentablemente el funcionario macrista nunca tuvo una postura que resguarde las fuentes laborales de nuestra Ciudad, ya sea en lo que respecta a las conciliaciones obligatorias y las negociaciones por indemnizaciones justas". Para finalizar, coincidieron en que "hechos de este tipo, donde un funcionario es retirado esposado de una dependencia pública, con miles de pesos en coimas guardados en sus oficinas, son inusuales en nuestra Comunidad y la máxima autoridad de ésta (por el Intendente) no debe ignorar la responsabilidad que tiene sobre su planta de funcionarios elegida y las designaciones que cuentan con su aval; especialmente cuando en tiempos de campaña alzó la bandera de la transparencia; que hoy suma un nuevo y lamentable episodio a otros temas relacionados con irregularidades como las licitaciones a dedo, adjudicaciones a empresas amigas, sobreprecios y varias desprolijidades que han tenido como consecuencia la desaprobación de la rendición de cuentas municipales", concluyeron los ediles.

El bloque en su conjunto tomó posición ante el hecho trascendente



