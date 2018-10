La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 21/oct/2018 Carlos Gómez: "Se cumplió lo que nosotros dijimos sobre el canje del Puerto de Frutos"







El concejal de la UV Más Campana hizo referencia a los proyectos de pedido de informes sobre la permuta del Puerto Frutos por el Estadio de Villa Dálmine y el corralón municipal que se aprobaron la última sesión. "El tiempo nos dio la razón, el único propósito de la permuta era regalarle el Puerto de Frutos a Tenaris, la multinacional acusada de sobornos en la causa de los cuadernos", explicó Carlos Gomez. "Recordemos que a fines del 2017 se votó una Ordenanza por la cual el municipio le entregaba las escrituras del Puerto de Frutos a TENARIS y a cambio la empresa le daba en comodato un predio para trasladar el corralón de Las Acacias y entregaba la escritura del Estadio de Villa Dálmine". "En su momento dijeron que con dos días de conversación habían logrado que Tenaris le de la concesión de un terreno al Municipio para poner el corralón y que eso iba a significar un gran ahorro para el municipio. Pero a un año, todavía no se hizo y seguimos pagando el alquiler del corralón de Las Acacias". "Nos dijeron que con este canje ganaban todos los vecinos, pero en realidad fueron los únicos que perdieron. Porque regalamos nuestra única vía navegable y soberanía, a cambio de un comodato y una mera ilusión para los hinchas de Dálmine que todavía esperan los papeles de la cancha". "Hasta ahora el único que ganó fue Tenaris porque tiene la escritura del Puerto, pero ni el Municipio ni el Club consiguieron nada de lo que se dijo en aquel momento". "Es muy triste ver como jugaron con la ilusión de la hinchada de Villa Dàlmine que de total buena fe acompañó esta medida que creían que era positiva para el club, pero que hasta ahora no está dando ningún resultado porque los papeles de la cancha no aparecen". "Después hay muchos políticos que dicen que quieren representar a los vecinos pero la verdad es que acá solamente regalaron el patrimonio del Municipio a cambio de nada. ‘La Gran Estafa’ del Grupo Techint se hizo con la complicidad de 18 concejales. Ni el concejal Bonola ni yo votamos esta entrega". "En ese momento les dijimos que se estaban equivocando. Al empresario más rico del país (y acusado de corrupto y además de cómplice de la Dictadura Militar) no solamente que le perdonamos tasas dos años seguidos, sino que además le reglamos patrimonio Municipal". "A la fecha el resultado de todo esto es que el único que consiguió lo que quería es la empresa que ya tiene las escrituras, los demás solo tienen ilusiones, juicios millonarios y denuncias penales", concluyó.



Carlos Gómez: "Se cumplió lo que nosotros dijimos sobre el canje del Puerto de Frutos"

