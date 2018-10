En la sesión del jueves pasado, se trató la ampliación del presupuesto 2018 por tercer año consecutivo en esta gestión municipal. Como primer alarma, corresponde decir que todavía este gobierno municipal no aprendió a presupuestar adecuadamente la administración de los recursos y gastos del municipio de Campana. Una ampliación del presupuesto significa que el Ejecutivo va a recaudar más en algunos ingresos. Sin embargo una ampliación no es tan lineal, porque también es necesario revisar cuantas partidas de ingresos recaudarán menos que lo que se había presupuestado. Es decir que algunas partidas pueden ser superavitarias pero también puede haber otras que son deficitarias. Así, para una adecuada ampliación es necesario sumar los superávits proyectados de ingresos (ingresos superiores a los previstos) pero también restar los déficits de ingresos de tasas o tributos que no llegarán al monto previsto o presupuestado. Esto no se hizo así, en el informe que entregó el Ejecutivo -el mismo jueves que se trataba la sesión a las 12 hs y sin firma de ningún funcionario y sin ningún valor de prueba- tenía muchos errores por no haber descontado las proyecciones de los déficits de varias partidas que pudimos detectar. Esa justificación sobre el monto que se pretendía ampliar en el presupuesto, que estábamos pidiendo al Ejecutivo, nunca llego a nuestras manos ni al HCD. Tampoco se brindó el acceso al RAFAM ni ningún tipo de documentación requerida formalmente. Como segunda alarma, es importante comunicar a la gente que la ampliación de presupuesto habilita al Ejecutivo a aumentar el gasto en la misma proporción que se aumentan los ingresos; y si los ingresos que se aumentan no están bien justificados pueden ser que no se cumplan las metas de recaudación y poner en déficit al municipio de Campana. Lo llamativo es que los mismos bloques (Cambiemos, Unidad Ciudadana y Frente Renovador) que aumentaron el gasto de personal aprobando una estructura del HCD con asesores y secretarios sin ninguna justificación, son los mismos que convalidaron este aumento presupuestario sin ninguna justificación e información errónea. Todo ello, me lleva a inferir o interpretar qué hay un acuerdo de aumentar el presupuesto para financiar la política de estos partidos que se dicen opositores pero cuando hay que definir el destino de los ingresos de impuestos y tasas llamativamente se ponen de acuerdo sin ninguna discusión.





Opinión:

El Ejecutivo no pudo justificar el monto de la ampliación del presupuesto

Por Axel Cantlon

