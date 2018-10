"Por la memoria de Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín el próximo domingo los radicales tiene que votar a la lista 10 Radicalismo Puro", expresó el candidato a presidente del Comité local de la UCR. "Nuestra presencia ya está dando resultados, logramos que abrieran el comité todos los días y que cortaran el yuyal que había en la entrada. Imagínense lo que podemos lograr si los afiliados nos acompañan y ganamos la conducción del comité". "El radicalismo tiene que volver a levantar bien altas sus banderas históricas como la transparencia, la decencia y la solidaridad y justicia social". "Por otra parte el radicalismo tiene que recuperar su identidad en Campana. La actual conducción lo único que hizo fue someter al partido a los intereses del PRO. Esta semana vimos a la actual presidenta del Comité que desea reelegir haciendo su campaña y en vez de salir con temas del radicalismo, sale a colgarse de las obras que hacen otras personas porque como radicales no tienen nada para mostrar". "Nuestra lista la integran como candidata a vicepresidente me acompaña la Sra. Celia Canavese, Tesorero Héctor ‘Gardelito’ Águila, Secretaria General la Sra. Margarita Sjoberg y como vocales Luis María Bruno, María Sol Giovangoni, Mario Albarellos, Silvia Nutz, Pedro Avalos, Adriana Piñero, Patricio Cantlon, Lorena Ibarra, Daniel Raimundo, Alicia Sosa, Ariel Alzogaray, Estela Regini, Macelino ‘Trompi’ Aguirre, Romina Mellado, Marcelo Carreño y Rosa Framulari". "Como candidatos a Convencionales Provinciales nos acompañan Andrés Lopez, Ana Lía Dellepiane, Nestor Jauzat y Ana María del Pozo". "El radicalismo puro de Campana va a volver a poner al partido en el lugar que debe estar y defendiendo los intereses que tiene que defender, que no son otros que los intereses de la gente de Campana", concluyó.



"Chiki" Martinez: "es hora de levantar las banderas de la UCR"

