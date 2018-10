Santiago Cúneo visitó Campana con el peronómetro en la mano

A fin de mes lanza formalmente su precandidatura a gobernador. "Vamos a ayudar para que en este distrito haya una mejor distribución de la renta y del trabajo. Hoy los muchachos ganan mucho y reparten poco en Campana", señaló a La Auténtica Defensa. Invitado por la Multisectorial de Trabajadores, que nuclea a diferentes sindicatos y agrupaciones de Campana, Zárate, Lima y Baradero, el viernes por la noche Santiago Cúneo presentó una charla en la sede del SOMU Campana, donde expresó las ideas que lo inspiran para lanzarse como precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dentro del Partido Justicialista. Según explicó a La Auténtica Defensa, el lanzamiento formal tendrá lugar el próximo 30 de octubre. "Estamos convencidos –dijo a LAD- que si no ganamos la provincia de Buenos Aires no hay gobierno peronista. Y no podemos cometer los viejos errores de volver a perdonar a los que dicen que no existe el peronómetro. Salimos a trabajar con la gente en directo. Con todo el cariño, la admiración y el respeto por el trabajo de los intendentes, sabiendo que no alcanza y que hay que romper el status quo que nos lleva a la negociación con el poder central que nos falta el respeto a los argentinos, que nos condujo a esta miseria. Venimos a proponer una provincia de Buenos Aires que se ponga de pie reestatizando todas las empresas de servicio público con participación obrera (esto es la Constitución del 49, peronismo puro). Es decir, recuperar la renta de los bonaerenses. La reestatización de las empresas de servicios es un derecho largamente postergado aún en gobiernos peronistas". Durante la entrevista, Cúneo también habló de recuperar el monopolio del juego para el Estado y que la recaudación vuelva a las arcas previsionales; renegociar la coparticipación de la provincia; y redefinir el actual rol del banco Provincia. "Lo que anticipo y declaro es que no venimos a administrar pobreza. Venimos a terminar con esta triste historia que ha encadenado a la provincia de Buenos Aires y la ha sometido a los antojos virreinales de este loco que nos gobierna. Y fundamentalmente a romper también estructuralmente con cualquier presidente. Porque la provincia aporta 10 pesos a la coparticipación y recibe 4. Con lo cual también le anuncio al presidente peronista que nos toque, que cuando gobernemos la provincia vamos a salir del pacto fiscal y de la coparticipación federal. Y nos vamos a sentar a renegociar arriba del Banco Provincia lleno de plata con quien corresponda: con el presidente y con los factores internacionales. Lo que no vamos a hacer es volver a diseñar un presupuesto de la provincia con déficit, ni vamos a endeudarnos para pagar gastos corrientes, ni vamos a tener que pedir plata para el desarrollo de la industria o del agro de la provincia de Buenos Aires", señaló. ¿Quién lo acompaña? Su propuesta suena bastante ruptural No es ruptural. Es peronismo puro. En todo caso, estaré rompiendo con los que dicen que son peronistas. Voy a hacer peronismo. No voy a pedirle permiso a los que dicen que son peronistas para hacer peronismo. De acuerdo, pero si en algo coinciden todos, es que no hay chances sin unidad Vamos ir unidos. Yo le voy a ganar la interna del PJ y van a tener que hacer lo que yo digo. Voy a competir con cualquiera. Le voy a ganar, y me va a tener que acompañar. A los que dicen ser parte del movimiento nacional y popular, y dicen ser peronistas, que expliquen por qué no adhieren a mi propuesta de gobierno. Sólo hay que mirar las 20 verdades peronistas para saber cuál es el rumbo. Se lo vamos a preguntar a Kicillof, que quiere ser gobernador pero no es peronista. Viene de la izquierda, se declara keynesiano y filotroskista… pero en los dos años de su gestión en el gobierno no expropió una sola empresa de servicio público. Con lo cual le vamos a preguntar a la izquierda keynesiana por qué convive con los intereses más salvajes del capitalismo. ¿En quién se referencia a nivel nacional? Mi candidato a presidente es Guillermo Moreno, quien todos los días me nutre de buena información y análisis económico. Después, es una discusión que la provincia de Buenos Aires va a tener que dar cuando aparezcan los que dicen que son candidatos. Hoy la que más votos tiene es Cristina, pero no ha definido si es candidata, con lo cual estamos hablando de una entelequia hasta que ella exprese voluntad. ¿Cristina encaja dentro de las 20 verdades peronistas? Si no endosa lo que acabo de decir, que lo explique ella. Yo voy a hacer eso. En todo caso, habría que preguntarle a Cristina por qué no lo hizo. Hay muchas cosas que hizo, y algunas que quedaron pendientes. Yo creo que, entre otras situaciones, el duro momento que atraviesa Cristina hoy es por no haber hecho lo que dije que vamos a hacer. Yo no voy a tener la capacidad como gobernador para expropiar a Clarín, lamentablemente no está a mi alcance. Pero sí puedo regular las telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires y los medios de la provincia; con lo cual voy a hacer mi parte. Después, si espero que Cristina, Rossi, Rodríguez Sáa, Scioli, Massa… el que gane la interna y sea presidente, haga su parte. ¿Cómo entra Campana en su agenda de gobernador? Conozco bien a Campana. Durante muchos años fui presidente de la Cámara de Estacioneros de Bandera Blanca, con lo cual, para mí venir a trabajar al puerto era habitual y cotidiano. Históricamente Campana fue muy pobre, rodeada de recursos tan ricos. Vamos a ayudar para que en este distrito haya una mejor distribución de la renta y del trabajo. Hoy los muchachos ganan mucho y reparten poco en Campana. Y aparte tenemos alguna cosa pendiente de remediación de suelos y contaminación, que los habitantes de Campana no se merecen a cambio de tan poco. Ni siquiera es un negocio vender el daño ambiental. La verdad es que los futuros ciudadanos de Campana están heredando daños, sin cobrar la renta de la herencia. Entonces: primero vamos a ponernos de acuerdo con quienes sean las autoridades del momento en volver a poner al ecuación en régimen entre la distribución de riqueza que generan las empresas privadas y la vida que llevan los habitantes de esta región, porque así va a ser en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a volver a poner al Banco Provincia como corresponde: lleno de plata y como apalancamiento industrial y agropecuario de nuestro territorio. Con lo cual se acaban los Grobocopatel, que se quedan con el trabajo del chacarero que se levanta todos los días a las 5 de la mañana rezando para que no le caiga granizo y tiene la casa hipotecada. Vamos a sentarnos con todos los industriales de Campana para ver cuál es la inversión genuina que le queda a los habitantes por cantidad de dinero generado por esas industrias. Porque lo que no derraman en el orden local, no le sirve a la provincia. Hay dos parques industriales lanzados... Lo sé. Pero el parque industrial hoy en la Argentina primordialmente es sólo un negocio inmobiliario. Nosotros tenemos que hacer que sea un negocio productivo. Cuando se lanzan los grandes parques industriales con galpones en cuyo interior hay tecnología de punta, son muchos metros cuadrados que generan una riqueza de bienes intangibles muy importante; porque la tecnología maximiza la renta, pero no genera puestos de trabajo en la misma proporción. Y nosotros venimos a hacer más felices a los obreros. Por cada desarrollo tecnológico van a tener que garantizar puestos de trabajo.

Santiago Cúneo visitó Campana con el peronómetro en la mano

